學測4科5標維持穩定 「數A」4標全降1級分

大學學測昨天揭曉成績，同時公布各科五標，大考中心副主任黃璀娟指出，各科近三年五標接近，大致維持穩定。不過其中數A四標全降一級分。（資料照）

2025/02/26 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測昨天揭曉成績，同時公布各科五標，大考中心副主任黃璀娟指出，各科近三年五標接近，大致維持穩定。不過其中數A四標全降一級分，主要是非選擇題牽涉跨單元整合，因此得分較低所致。

一一四學年度學測共有十二萬一一八一人報名，較上學年度增加一○○九人；國文及英文仍是選考人數最多的科目，數A考科則呈現選考人數及百分比逐年增加趨勢；而選考科目數則以六科最多，比例達四十二．八九％，近三年呈現逐年增加趨勢。

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根據大考中心資訊，今年國文、英文、數B、社會、自然等四科五標與去年大多相同，僅有零星較去年增減一級分，變化不大。但數A卻在頂標、前標、均標、後標都較去年降一級分，且有中低分數群人數較多、滿級分人數百分比較去年略降的情況，符合當時外界曾評論考題較去年難。

對此，黃璀娟分析，目前了解考生在非選擇題表現較弱，因考題內容涉及跨單元整合內容，得分較低，後續會再進一步確認各題作答情況，了解得分情況與鑑別度，才能分析考生能力狀況，並做為檢討試題設計參考。

今起至3月4日複查成績

今起至三月四日為成績複查時間，三月十一日起進入繁星推薦報名階段，三月十八日放榜（含第八類學群一階篩選結果），三月十九日起開始個人申請入學報名，三月二十七日公布一階篩選結果，五至六月為二階面試時間，預計六月十二日放榜。

114學年度學測五標表

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