學測成績公布 台大醫估59級分／補教預估數A下降1級分 二類組進台大門檻51級分

學測昨公布成績，補教預估台大醫學門檻落在59級分，二類組要進台大門檻則在51級分左右。（資料照）

2025/02/26 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測昨公布成績，此次數A考題難度提升成為科系門檻預估關鍵，補教一致認為對部分校系會產生門檻下降一級分效應。預估台大醫學門檻落在五十九級分、進台大門檻則在五十一級分左右。

社會組錄取分數不會有太大變動

勝選學習顧問專家李振瑋分析，由五標來看，國文、英文、數B、社會、自然五科級分大致和去年相仿，數A在頂前均後標皆下降了一級分，因此預估社會組各校系錄取分數，應不會有太大變動，但自然組各科錄取級分，中字輩國立大學以上則會下降一級分。

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得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，去年數A考十四、十五級分最頂尖學生人數分別為三二五八人、一三三三人，今年則分別為二七○五人、一二二六人，兩年差距不大，因此頂尖科系門檻估計持平，不過若是去年門檻在九至十二級分的校系，今年有望調降一級分。

頂大門檻49級分、中字輩47級分

藍天予提到，中字輩大學與地方公立大學若在篩選過程中有單看數A者，門檻有機會下降一級分，其他則與去年持平。總體而言，以國英數A自然四科為篩選科目者，二類組要進台大預估門檻五十一級分，進頂大四十九級分，中字輩門檻四十七級分，大抵與去年持平。

一階放榜前規劃學習成果

選完志願後，李振瑋建議，考生首先要盤點學習歷程檔案，並趁著一階放榜前規劃準備，包含證照考試、多益或英文檢定、參加比賽、學校的課程學習成果與自主學習計畫，以上都是各校系參採比例較高的項目。

其次考生要開始擬稿撰寫書審資料繳交內容，分別為多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機及生涯規劃與讀書計畫，可上網查詢書審資料指引內容，並深入了解該科系的課程特色與未來授課方式，開始擬定稿件。

此外，考生必須準備時事內容，文法商學群關注如川普上任對國際情勢的影響、中美貿易戰等，而自然組同學則關注諾貝爾奬，以及AI或半導體產業相關議題，醫藥衛生學群同學則可關注流感或是近年食品安全問題。

考生也應規劃讀選修進度，因為許多頂尖大學的二階段包含了筆試，其內容九成是選修內容，也可能有抽籤或是抽選修中物理化學定律的問法，其答案都在選修課本中，建議同學要掌握好高中的學科內容。

114學年度學測補教預估熱門科系門檻

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