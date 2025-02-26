為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    228連假出遊 哈赫拿爾森林玩美拍

    哈赫拿爾森林適合喜歡美拍的朋友到此一遊。（南市觀旅局提供）

    哈赫拿爾森林適合喜歡美拍的朋友到此一遊。（南市觀旅局提供）

    2025/02/26 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕二二八連假將至，南市觀旅局推薦鄰近市區又鬧中取靜的森林系秘境之旅，以哈赫拿爾森林為主題，再走訪水交社文化園區、二空新村等，享受遠離城市喧囂的靜謐。

    順遊空軍眷村二空新村

    觀旅局長林國華表示，哈赫拿爾森林最早載於十七世紀文獻及古地圖，整片原始林圍繞著生態資源豐富的竹溪森林段河道，適合喜歡森林秘境美拍朋友到此一遊，周邊還有水交社文化園區。水交社文化園區內以互動裝置、古文物及結構模型，呈現空軍飛官護目鏡下親見的歷史，還有新開放的「桂子山」是市區僅存山丘，海拔高約廿六公尺，可登高一覽周邊景致。

    此外，去年下半年剛整修開幕的二空新村，早期與水交社同屬空軍眷村，眷村內的建築、碉堡、紀念碑及F-5E戰鬥機，記錄著國防的歲月痕跡，周邊的眷村美食也保存最在地的味道。

    市區另一新秘境，就是開幕不久的四鯤鯓龍山寺生態觀光船，結合紅樹林生態導覽、採蚵等體驗，也可走訪龍目井、龍崗海景天橋，或延伸至小美軍沙灘、黃金海岸廊帶。鄰近大規模園區場館十鼓文創園區及奇美博物館；還有適合親子的新百祿燕窩觀光工廠、黑橋牌香腸博物館及奇美食品觀光工廠，二二八連假不打烊。

    遊客還可到二空新村觀賞F-5E戰鬥機。（南市觀旅局提供）

    遊客還可到二空新村觀賞F-5E戰鬥機。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播