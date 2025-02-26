228連假出遊 哈赫拿爾森林玩美拍

哈赫拿爾森林適合喜歡美拍的朋友到此一遊。（南市觀旅局提供）

2025/02/26 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕二二八連假將至，南市觀旅局推薦鄰近市區又鬧中取靜的森林系秘境之旅，以哈赫拿爾森林為主題，再走訪水交社文化園區、二空新村等，享受遠離城市喧囂的靜謐。

順遊空軍眷村二空新村

觀旅局長林國華表示，哈赫拿爾森林最早載於十七世紀文獻及古地圖，整片原始林圍繞著生態資源豐富的竹溪森林段河道，適合喜歡森林秘境美拍朋友到此一遊，周邊還有水交社文化園區。水交社文化園區內以互動裝置、古文物及結構模型，呈現空軍飛官護目鏡下親見的歷史，還有新開放的「桂子山」是市區僅存山丘，海拔高約廿六公尺，可登高一覽周邊景致。

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此外，去年下半年剛整修開幕的二空新村，早期與水交社同屬空軍眷村，眷村內的建築、碉堡、紀念碑及F-5E戰鬥機，記錄著國防的歲月痕跡，周邊的眷村美食也保存最在地的味道。

市區另一新秘境，就是開幕不久的四鯤鯓龍山寺生態觀光船，結合紅樹林生態導覽、採蚵等體驗，也可走訪龍目井、龍崗海景天橋，或延伸至小美軍沙灘、黃金海岸廊帶。鄰近大規模園區場館十鼓文創園區及奇美博物館；還有適合親子的新百祿燕窩觀光工廠、黑橋牌香腸博物館及奇美食品觀光工廠，二二八連假不打烊。

遊客還可到二空新村觀賞F-5E戰鬥機。（南市觀旅局提供）

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