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    學測榜首 彰中何承憲6科滿級分

    彰中科學班考生何承憲是國際奧林匹亞金牌得主，早已保送台大電機，如今更摘下全國學測榜首！ （記者張聰秋攝）

    彰中科學班考生何承憲是國際奧林匹亞金牌得主，早已保送台大電機，如今更摘下全國學測榜首！ （記者張聰秋攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者張聰秋、顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕今年學測榜首誕生！來自國立彰化高中的何承憲，不僅拿下學測九十級分滿級分，更是國際奧林匹亞金牌得主，早已保送台大電機系，如今更以榜首之姿，成為全國焦點！

    考試成績昨揭曉，何承憲以國文、英文、數學A、B、社會、自然共六科滿級分，實力驚人。他去年已憑國際地球科學奧林匹亞金牌資格，順利取得台大電機保送資格，但他選擇挑戰學測，進一步提升自己。何承憲說，透過學測重新複習高中課程，能補強較弱的科目，也是自我提升方式。他說，將選擇台大電機作為第一志願，希望未來從事相關職業。

    而在國立員林高中方面，四科成績達五十級分以上共計有十五人，其中自然組四人可通過醫學系繁星標準，而社會組有八人達台大法律系標準。員林高中校長楊豪森表示，本次學測，該校單科達到頂標的計有二三九人次，顯示出學生在學科深度上的卓越表現。

    另外，國立溪湖高中四科成績達五十級分以上計有十人，其中學生吳宏駿三年前會考是溪湖國中榜首，今年學測五十八級分，再度榮獲溪湖高中榜首。吳宏駿說，從小常跟中醫師母親去義診，立志要學習母親義診精神，幫助弱勢族群。

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