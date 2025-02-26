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    首頁　>　生活

    成績失常 心理師建議「長遠目光」看待

    2025/02/26 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕大學學測成績昨公布，部份學生可能因成績不如預期而心情低落，或因即將面臨如何選讀學校、科系以及準備備審資料而感到焦慮與不安，衛生福利部南投醫院心理師張瑋哲即建議學生要學習以「長遠目光」看待人生的失敗，藉以減輕升學的壓力與煩惱。

    張瑋哲說，學測分數失常可能影響同學的自信心，甚至一蹶不振，但失敗其實很常見，例如輝達執行長黃仁勳的公司曾瀕臨破產的風險，而世界羽球球后戴資穎也常在比賽輸球。對於失敗的煩惱，重點在於「長遠目光」看待人生，能接受一時的起落，思考因應失敗的方式，就會有意想不到的好結果。

    其次，備審資料準備重點在於發掘個人優勢「欣賞自己」，除了常見的獎狀與證書外，可用日常生活去呈現自己，例如參與社團活動或志工體驗的經驗，都可以與未來想要就讀的科系做結合，就會是一份實在的備審資料。

    張瑋哲認為，歸納各行各業成功人士，常與韌性、積極等正向特質有關，選擇科系的重點在於「相信自己」具有成功的特質，只要夠努力未來都可以有傑出的表現。

    此外，南投醫院開設夜間心理諮商門診，讓學生可以在下課後針對升學煩惱進行三次免費諮商，協助青少年調適心理壓力，度過升學關卡。

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