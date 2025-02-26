學測成績公布 南投3校3人55級分

大學學測放榜，南投縣國立中興高中在國、英、數學A、社會科都有人滿級分，其中洪暐程（右三）在難度頗高的數學A獲得滿級分，令校長陳漢銘（中）、師生與有榮焉。 （記者劉濱銓攝）

2025/02/26 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學學測昨放榜，南投縣國立暨大附中劉向紅、縣立旭光高中歐彥廷，以社會組五十五級分，以及私立普台高中趙伯堉的自然組五十五級分成為南投學測狀元；國立中興高中數理資優班洪暐程，則在今年難度頗高的數學A獲得滿級分，令師生與有榮焉。

中興高中洪暐程 數A滿級分

中興高中校長陳漢銘說，該校吳宥蓁、吳宜儒分別在自然組、社會組拿下全校最高五十二級分，另在國、英、數A、社會都有人滿級分，共計七人。

請繼續往下閱讀...

數A滿級分的洪暐程說，考前大量寫模擬試題，應考就能派上用場，今年數學題目較活，難度才會較高，未來想朝數理科發展。

此外，該校來自國姓的黃沛清，入學時雖會考成績不佳，但透過住校、晚自習複習，並主動請教英文老師，沒有補習仍考出四十五級分，黃說，在中興住校可與同學扶持學習，並建議學弟妹不要怕問老師，因老師都很想幫學生，不會嫌煩。

暨大附中劉向紅 選填台大法律

暨大附中校長黃方伯表示，劉向紅學測四科都頂標，社會科還滿級分，在校排名一％，選填志願將以台大法律系為主。

普台校長惠沁宜指出，趙伯堉昨分享有效的「五分鐘法則」，無論如何先專心讀五分鐘，之後就不會分心了，趙說，高一覺得讀書容易分心，便製作時間規劃本，提前做好一個月的學習規劃，加上單字本、錯題本，讓學習效率大增。

旭光高中校長何光明說，歐彥廷社會組四科五十五級分，尤其歐除了社會科是十五級分滿級分，就連自然科也是滿級分，因此在自然組四科也拿下該校最高五十級分，可望透過繁星錄取國立頂尖大學。

（學測相關新聞刊A10）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法