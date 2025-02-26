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    信義望高地區櫻花 雙色「粉紅愛心」驚豔

    南投信義鄉望高地區雙色櫻花大爆發，比鄰種植的2種櫻花同時盛開，恰巧形成浪漫「粉紅愛心」。（陳才毅提供）

    南投信義鄉望高地區雙色櫻花大爆發，比鄰種植的2種櫻花同時盛開，恰巧形成浪漫「粉紅愛心」。（陳才毅提供）

    2025/02/26 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕春暖花開，南投信義鄉近期櫻花綻放進入最後高峰，位在望高地區的櫻花茶園，目前粉紅色昭和櫻、桃紅色八重櫻都已大爆發，甚至因兩種櫻花比鄰種植，大片櫻花同時在山坡開花，從空中俯瞰恰巧形成「雙色粉紅愛心」花海，成為今年賞櫻最大驚喜，也吸引遊客前來拍照打卡，一睹粉紅美景。

    信義望高民眾陳才毅表示，望高地區種植櫻花相當多，包括桃紅色的山櫻花、八重櫻，粉紅色的昭和櫻，還有零星的白色福爾摩沙櫻等，從茶園入口沿著「之」字形分層往山下種植，最上層是山櫻花，今年一月間開花，目前花期已過。

    中層則是昭和櫻，下層才是八重櫻等，目前昭和櫻花開繁盛，往年當地八重櫻在二月下旬多已開完，並長出綠色嫩葉，但今年八重櫻受天氣影響，花開較晚，以致現在都還有花朵盛開，才有機會與昭和櫻爭妍比美。

    陳才毅說，近日有好友分享櫻花林的空拍照片，赫見兩區不同顏色的櫻花，竟組成巨大「雙色粉紅愛心」，讓他也忍不住利用天氣放晴，操作空拍機升空一探究竟，沒想到雙色愛心的浪漫景象，竟會讓人如此驚豔，粗估目前盛開櫻花約有一百多棵，地面上也可見粉紅落花，預計花期可到二二八連假。

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