涉獵地案遭判刑 前立委楊文欣病逝

2025/02/26 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣前晚（廿四日）因癌症去世，享壽六十三歲，楊文欣生前涉入有台灣最大重劃弊案、最誇張「獵地案」之稱的台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案，遭高等法院台中分院判處四年十月徒刑，楊文欣也曾擔任朝陽科技大學董事，近年因身體不佳而卸下職務，病逝消息傳出，讓不少人感到錯愕。

楊文欣一生的事業和父親楊天生高度相關，他曾任長億實業公司副董事長，曾當選省議員，還當選省議會副議長，之後擔任過第四、五屆立法委員。

請繼續往下閱讀...

楊文欣因涉入台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案，法院判決指出，楊文欣等人買下兩塊土地，登記四六七人名下（人頭地主），每人持有面積僅A4影印紙大小，藉此取得重劃會多數的理事、監事席次，再虛列地上物拆遷補償費、公共設施工程費共十三億餘元，從中牟利。

台中高分院二○二三年五月宣判，依背信等罪名，判處楊文欣四年十月徒刑，目前上訴中，另外，二審也宣告沒收位於台中市精華地段「交六」的土地九一五○坪（三○二四八平方公尺），「以徹底剝奪被告等人之犯罪所得，藉以預防並遏止重劃弊案再度發生」。

據傳楊文欣去年罹患癌症治療，最近情況轉劇，病逝訊息讓不少人深感驚訝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法