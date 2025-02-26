竹北嘉豐國小停車場 3/1 起免費停1個月

新竹縣竹北市嘉豐國小公有地下停車場入口處位於復興一街。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/26 05:30

提供166個汽車位 4/1起收費 每小時20元

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家地區及高鐵特區缺乏大型停車場，區內的嘉豐國小公有地下停車場經招標委外經營，廠商正建置智慧停車設備，預計三月一日上午八點起試營運，縣長楊文科昨宣布開放民眾免費停車一個月，四月一日起正式收費，費率每小時廿元，歡迎民眾多加利用。

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縣府交通旅遊處長陳盈州表示，嘉豐國小公有地下停車場去年八月完工後，上網公告招標委託經營管理採購案流標兩次，進一步了解得知，因廠商評估當地臨停需求低，月租車位又受中央補助計畫規定不得超過五成，經檢討調降權利金後，才有廠商投標。

3月底前完成智慧停車設備

此案今年一月中旬評選出由「城市車旅」承攬，簽約四年，廠商預計三月底前建置完成相關智慧停車設備。為提供民眾良好停車環境及維持嘉豐國小周遭停車秩序，四月一日正式收費營運前，將自三月一日上午八點起先試營運，開放民眾免費停車。

停車場空間明亮寬敞，共有一六六個汽車停車位，包含四席身心障礙、六席婦幼、十七席電動汽車專用停車位，規劃月租停車位不得超過五成，即月租車位約七十席（扣除專用車位）。教職員專用入口位於復興一街，對外開放民眾入口則是在福興東路。

月租車位約70席 初期優惠1500元

楊文科表示，嘉豐國小地下停車場除了免費停車一個月，也為周邊社區民眾包含中興、東興及東平等三個里，保留十席月租車位。竹北東區發展迅速，尤其學校周邊商家及社區住戶增加，停車場啟用後，希望讓洽公或消費民眾停車更加便利。

交旅處表示，目前停車收費規劃臨停每小時收費廿元、月租收費二千四百元為上限，正式營運收費初期將提供月租優惠一千五百元，未來將依市場需求調整費率。

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