母骨灰「關」寺院內 家屬求助盼取回

苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，大門深鎖，呼叫也無人應門。（記者彭健禮攝）

2025/02/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市王小姐母親的骨灰，長年放置於苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，客家掃墓季到來，她前往祭拜，只見寺院大門深鎖、無法入內，也聯繫不上寺院相關人員，連向苗栗縣府民政處請求依主管機關權責，協助入內取出母親骨灰也不成，她質疑還有其他民眾面臨相同際遇，要求苗縣府協助解決。

30多年前放道場 日前祭拜無人應門

王小姐向本報投訴表示，卅多年前，她與家人將母親的骨灰放置於苗栗市宇宙大佛千佛寺「心眼道場」，隨著元宵節過後客家掃墓季節到來，她日前前往祭拜，發現寺院大門深鎖，呼叫無人應門，致電寺院所留相關電話，也無人接聽。

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因寺院環境廳舍顯露乏人管理，王小姐驚覺不對勁，經側面了解，該寺院疑因經營不佳而關閉，由於母親的骨灰還放在裏頭，遂向苗縣府民政處請求，希望民政處依主管機關權責，協助她入內取出母親骨灰，她再改移放至他處。

民政處建議提告 再給所有權人資料

王小姐說，民政處卻回覆沒有辦法，讓她無法接受，質疑民政處消極，她相信應還有其他家屬也遇到此狀況，盼苗縣府能將心比心協助處理。

民政處說明，該寺院廿多年前申請臨時寺廟登記證，但民政處從未接獲召開信徒大會等文件備查。民政處直言，因該寺廟屬私人財產範圍，依寺廟、殯葬相關法規，業務主管機關未授予法定強制力進入；但民政處可調閱土地所有權人資料，但因屬個資也無法提供，建議當事人報警對寺院提告，民政處會配合司法警察機關提供。至於寺內究竟置放多少骨灰罐，民政處也不知情。

前苗栗地方法院法官、守諺法律事務所主持律師申惟中則建議，當事人可報警請求警方為民服務調處，由警方協助調查通知；或向當地調解委員會申請調解，由調解委員會調查相關資料；或到法院提起民事返還動產之訴。

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