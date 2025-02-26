嘉縣8業者 3月前進東京食品展

嘉義縣長翁章梁昨推薦行銷國際的特色產品。 （記者蔡宗勳攝）

2025/02/26 05:30

展示果乾烏魚子、鳳梨酥特色農產品 進駐「誠品生活日本橋」搶B2C通路

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府為農特產開拓國際市場，三月將帶領八家農產業者前進日本，參加亞洲最具規模的東京國際食品展，並將與誠品公司在日本的據點「誠品生活日本橋」展開為期五個月合作，搶進日本B2C（企業對消費者）銷售通路。

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冷凍截切鳳梨 免檢疫風味佳

縣府昨舉辦「二○二五年東京、新加坡國際食品展行前記者會」，邀請參展業者展示果乾烏魚子、鳳梨酥、阿里山高山茶、精品咖啡、地瓜酥、梅子、果乾、蔬菜脆片、冷凍截切鳳梨及油品等多款特色農產品，其中冷凍截切鳳梨因為冷凍不用檢疫，解凍後風味更可口，將成為進軍日本市場新利器。

阿里山咖啡 從沖繩拓銷都會區

嘉義縣長翁章梁說，將帶領業者透過三月十一日至十四日舉行的東京食品展拓展B2B（企業對企業）市場，更以「阿里山的美好滋味」為主題與「誠品生活日本橋」合作，直接進入B2C（企業對消費者）市場，銷售十六項代表性商品，合作計畫從三月一日至七月三十一日，讓日本消費者品嚐嘉義縣頂級農產，感受台灣飲食魅力。

翁章梁說，嘉義縣鳳梨在國際市場的表現亮眼，縣府協助業者參展創造商機，深耕日本市場，過去兩年穩定出口至日本山口縣、福岡縣和大分縣，去年銷量達七五○公噸，今年三月底將再次前往日本山口縣推廣鳳梨，維持嘉義縣鳳梨在日本的競爭優勢；除鳳梨，阿里山咖啡目前正在日本沖繩試水溫，未來將逐步拓展至日本都會區，讓更多日本人認識嘉義縣精品咖啡。

6業者4月再赴新加坡參展

縣府農業處表示，縣府也與新加坡代理商合作銷售嘉義優鮮產品，四月將再率六家業者參加新加坡國際食品展，持續提升嘉義縣農產國際知名度。

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