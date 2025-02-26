北港糖廠重劃 拓寬18公尺園道開通

雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

2025/02/26 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府推動北港糖廠市地重劃，為活化空間及改善交通問題，在廠內拓寬十八公尺園道，總長約一公里。日前道路開放通行，不少民眾大讚「從市區到媽祖大橋可省下五分鐘」。縣府表示，目前道路工程進入收尾階段，期望趕在白沙屯媽祖進香前完成，方便廣大遊客通行。

北港糖廠二○○四年停止生產後閒置多年，縣府展開「北港糖廠市地重劃工程」進行活化，總開發約廿一公頃，規劃「糖業風貌產業專用區」、「住宅區」，因應地方交通問題，也將廠區內長一公里的光復五路由十米拓寬至十八米。

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地政處土地開發科長邱冠維表示，以糖廠大門台十九線省道為起點，文仁路做為終點，廿二日正式通車，已有效疏導省道車輛行經此路往文仁路媽祖大橋通行，避免大量車潮卡在市區。

民眾表示，以往要從市區到媽祖大橋約十分鐘，市區每逢假日時車流量大，時間更長，通車後花不到五分鐘就能抵達，相當有感。

地政處表示，開放通車為市地重劃工程「首部曲」，目前剩兩側人行道、植被等收尾工程，呼籲民眾道路雖已開放通行，但需放慢行車速度，將趕在五月初白沙屯媽祖進香至朝天宮前完成，屆時可紓解大量香客和車輛。

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