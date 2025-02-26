為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北港糖廠重劃 拓寬18公尺園道開通

    雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

    雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府推動北港糖廠市地重劃，為活化空間及改善交通問題，在廠內拓寬十八公尺園道，總長約一公里。日前道路開放通行，不少民眾大讚「從市區到媽祖大橋可省下五分鐘」。縣府表示，目前道路工程進入收尾階段，期望趕在白沙屯媽祖進香前完成，方便廣大遊客通行。

    北港糖廠二○○四年停止生產後閒置多年，縣府展開「北港糖廠市地重劃工程」進行活化，總開發約廿一公頃，規劃「糖業風貌產業專用區」、「住宅區」，因應地方交通問題，也將廠區內長一公里的光復五路由十米拓寬至十八米。

    地政處土地開發科長邱冠維表示，以糖廠大門台十九線省道為起點，文仁路做為終點，廿二日正式通車，已有效疏導省道車輛行經此路往文仁路媽祖大橋通行，避免大量車潮卡在市區。

    民眾表示，以往要從市區到媽祖大橋約十分鐘，市區每逢假日時車流量大，時間更長，通車後花不到五分鐘就能抵達，相當有感。

    地政處表示，開放通車為市地重劃工程「首部曲」，目前剩兩側人行道、植被等收尾工程，呼籲民眾道路雖已開放通行，但需放慢行車速度，將趕在五月初白沙屯媽祖進香至朝天宮前完成，屆時可紓解大量香客和車輛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播