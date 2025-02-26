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    首頁　>　生活

    雲林崙背東興國小周邊 7月起納空維區

    崙背鄉東興國小周邊道路七月起設空氣品質維護區，縣府更率先將汽油汽車納為列管對象。（記者李文德攝）

    崙背鄉東興國小周邊道路七月起設空氣品質維護區，縣府更率先將汽油汽車納為列管對象。（記者李文德攝）

    2025/02/26 05:30

    柴油、汽油車都納管 未定檢車輛進入將裁處

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府二○二二年起推動空氣品質維護區（簡稱空維區），禁止未定檢柴油汽車和機車進入，更藉科技執法舉發，開罰上千件違規。今年七月起，縣府將在崙背東興國小周邊道路設置空維區，更率全國之先將汽油汽車納管，未定檢車輛若違規進入該區，將依法裁處。

    科技執法 舉發違規車輛

    目前為止雲林縣環保局已在斗六公誠國小、石榴國中小、虎尾若瑟醫院、雲林離島式產業園區及雲林產業園區等五處地點設置空維區，前三處管制機車為主，後兩處則以柴油車為列管對象。

    環保局長張喬維表示，空維區設有「車牌辨識」及「微感器」進行科技執法，舉發違規進場車輛，如公誠國小、石榴國中小學、若瑟醫院等三處至今已揪出一萬四十二輛未定檢機車，經通知後仍未改善有一一五六輛，已依法告發處分每輛五百元罰款。

    6月增麥寮港列管柴油車

    張喬維表示，今年空維區六月將增麥寮港列管柴油車，七月增崙背鄉東興國小列管汽油車，屆時共有七處空維區列管各式汽機車。而東興國小空維，將率全國之先，首度將汽油汽車納入管制。

    環保局空噪科長吳其臻表示，東興國小位於縣道一五六線旁，是國道一號、台一線及斗六、虎尾車輛往返崙背、麥寮等地重要聯絡道路，此段車流超過六成是汽油車。空維區劃設校園四周圍道路做為管制範圍，總計約四萬六千一百平方公尺。

    張喬維指出，去年學校與醫院空維區機車進場未定檢率由十五％降至六．四％，顯示透過劃設空維區管制可有效改善排氣污染，提升周遭空氣品質，呼籲滿五年以上燃油機車應每年檢驗一次；出廠滿八年以上汽油汽車，應每兩年定檢一次。

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