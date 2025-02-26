壽山動物園新春有喜》水豚家族添3寶 迷你驢迎新生

寒流天氣冷，小水豚在紅外線保溫燈下取暖。（壽山動物園提供）

2025/02/26 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄壽山動物園在春節期間傳來喜事，水豚家族迎來三隻可愛的水豚寶寶，迷你驢家族也增添新成員，將於三月初分別舉辦見面會，歡迎親子參加。

壽山動物園的水豚媽媽「莉亞」，來自桃園X-Park，與園區的公水豚「芮芮」於去年配對組成家庭，今年春節，「莉亞」產下三隻水豚寶寶，取名為「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，象徵家庭像馬拉松般長久。

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首次當媽媽的「莉亞」展現強烈母性，當陌生人靠近時，會用身體將寶寶藏起來，水豚爸爸「芮芮」則在旁默默守護警戒。

此外，動物園照養的迷你驢來自彰化牧場，迷你驢媽媽「花花」原本和公驢「史瑞克」分開飼養，一年前保育員發現「花花」的叫聲能引起「史瑞克」躁動，便打開柵欄門果然激出火花。今年春節期間「花花」也產下一隻毛色深灰的小驢，取名「澎澎」。

這幾隻寶寶們都健康成長，已分別進入水豚山屋及迷你驢展場，開始學習適應新環境。園區將於三月一日下午兩點舉辦水豚寶寶見面會，三月二日上午十點則安排迷你驢新生家庭聚餐。

迷你驢媽媽「花花」（右）隨時看顧著小驢 ，母女感情很好。（壽山動物園提供）

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