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    首頁　>　生活

    高雄去年上半年旅宿人次 全國第三

    2025/02/26 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄去年吸引六七九四萬人次觀光客，是全台最受歡迎旅遊目的地，但是去年高雄觀光旅館平均住房率僅五十五．五八％，六都墊底；對此，市府解釋說，高雄觀光旅館房間數僅占全市旅館總房間數的十五％，去年上半年高雄市全部旅宿業住宿總人次居全國第三。

    觀光旅館房間數占全市旅館15％

    交通部觀光署統計，去年六都觀光旅館住房率最高的是台北市六十九％，其餘依次為桃園、台南、新北及台中，高雄市則以五十五．五八％最低。去年高雄受惠於黃色小鴨與一五七場演唱會，狂吸超過六七九四萬人次觀光客，卻無法轉化為觀光旅館住房率，引發熱議。

    觀光局︰無法代表真實住房率

    對此，高市觀光局解釋說，旅館分為觀光旅館與一般旅館，目前高雄市觀光旅館有十家，六都觀光旅館的房間數僅占其全部旅館總房間數約一成至二成五，只以觀光旅館的住房率，無法代表縣市全部的真實住房率，以去年上半年住宿人次來看，高雄觀光旅館住宿逾六十八萬人次， 是全國第二名，整體旅宿業住宿約三九○萬人次，則是全國第三。業者坦言，高雄演唱會經濟雖帶來人潮，但聽演唱會的年輕散客優先選擇較便宜的旅店或民宿。

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