學測4科滿級分 雄中11人

2025/02/26 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測昨天公布成績，高雄中學今年有十一人四科六十分滿級分，表現亮眼；今年因為數學Ａ成「大魔王」難倒高雄女中學生，今年無人四科滿級分，但有五人四科五十九級分。

雄女5人4科59級分

雄中表示，今年自然組國、英、數A、自然科滿級分六十分有九人，五十七級分以上五十五人；社會組國、英、數A/B、社會科滿級分六十分有兩人，五十七級分以上二十人。

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其中，國文滿級分三十二人，頂標以上佔全校人數約三成四；英文滿級分一百一十四人，頂標以上約五成；數學A滿級分六十八人，頂標以上約四成七；數學B滿級分三十七人，頂標以上約三成五；社會滿級分三十九人，頂標以上約四成二；自然滿級分一百零一人，頂標以上約五成七。

雄中表示，大學院校「特殊選才」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的部分計有台大資工系兩人、台大化學系兩人。

雄女因有八成學生選考自然組，但遭數學A的難度擊倒，今年雖然無人四科滿級分，但四科五十九級分有五人，對於選填志願的影響不大，另五十五級分以上有七十八人，比去年多出三十人。雄女說明，今年各科滿級分有二百四十七人，達頂標者共一千五百三十五人。

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