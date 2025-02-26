台鐵高雄車站文物室 盡覽今昔運輸

日軌跡高雄車站進化之路特展，透過模型、影像、照片等方式，介紹高雄車站的成長。（記者王榮祥攝）

2025/02/26 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站不只有雲朵天棚，收藏七百餘件鐵道文物的文物室，及交通部鐵道局搭配全站營運策畫的明日軌績展都很有看頭，台鐵歡迎乘客可多認識高雄車站。

位於服務台旁 收藏700餘件鐵道文物

二○一八年十月高雄鐵路地下化通車，新高雄車站南側啟用，同步將原本存放在帝冠式車站內的大批鐵道文物，全數遷移到新站文物室，共十大類、七百多件，二○一九年四月重新開放，成為鐵道迷挖寶重地。

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當年六月有鐵道迷在高雄車站官網留言，提醒文物室中的「總督府鐵道路線圖是昭和五年（一九三○）十二月版本，建議別讓光照」，協助站方發現百年前長達八百公分的台鐵地圖摺頁本。

文物室位於高雄車站服務台旁邊，多數乘客較不會注意到這場域；隨著地下圓形廣場啟用後，乘客很容易可看到東一門後的文物室。台鐵規劃等日治時代帝冠式舊車站修復完成後，將這批寶貴文物陳列在帝冠式車站內。

文物室約八坪大小，現階段僅每週五到週日的白天、每天開放兩個時段，珍藏涵蓋高雄車站八十多年的七百多件鐵道文物，大至各型售票機、小到各式傳統紙張火車票，還有罕見的台鐵各式老設備，及數百份文史資料。

圓形廣場西側 明日軌績特展至3月底

除了東一門後的文物室，鐵道局與高雄市立歷史博物館合作，今年一月起在圓形廣場西側推出「明日軌績高雄車站進化之路」特展，透過模型、影像、老照片、遊戲等方式，引領乘客進入高雄車站的運輸時光，展期至三月卅一日。

高雄車站文物室存放各型售票機。（記者王榮祥攝）

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