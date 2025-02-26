為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵高雄車站文物室 盡覽今昔運輸

    日軌跡高雄車站進化之路特展，透過模型、影像、照片等方式，介紹高雄車站的成長。（記者王榮祥攝）

    日軌跡高雄車站進化之路特展，透過模型、影像、照片等方式，介紹高雄車站的成長。（記者王榮祥攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站不只有雲朵天棚，收藏七百餘件鐵道文物的文物室，及交通部鐵道局搭配全站營運策畫的明日軌績展都很有看頭，台鐵歡迎乘客可多認識高雄車站。

    位於服務台旁 收藏700餘件鐵道文物

    二○一八年十月高雄鐵路地下化通車，新高雄車站南側啟用，同步將原本存放在帝冠式車站內的大批鐵道文物，全數遷移到新站文物室，共十大類、七百多件，二○一九年四月重新開放，成為鐵道迷挖寶重地。

    當年六月有鐵道迷在高雄車站官網留言，提醒文物室中的「總督府鐵道路線圖是昭和五年（一九三○）十二月版本，建議別讓光照」，協助站方發現百年前長達八百公分的台鐵地圖摺頁本。

    文物室位於高雄車站服務台旁邊，多數乘客較不會注意到這場域；隨著地下圓形廣場啟用後，乘客很容易可看到東一門後的文物室。台鐵規劃等日治時代帝冠式舊車站修復完成後，將這批寶貴文物陳列在帝冠式車站內。

    文物室約八坪大小，現階段僅每週五到週日的白天、每天開放兩個時段，珍藏涵蓋高雄車站八十多年的七百多件鐵道文物，大至各型售票機、小到各式傳統紙張火車票，還有罕見的台鐵各式老設備，及數百份文史資料。

    圓形廣場西側 明日軌績特展至3月底

    除了東一門後的文物室，鐵道局與高雄市立歷史博物館合作，今年一月起在圓形廣場西側推出「明日軌績高雄車站進化之路」特展，透過模型、影像、老照片、遊戲等方式，引領乘客進入高雄車站的運輸時光，展期至三月卅一日。

    高雄車站文物室存放各型售票機。（記者王榮祥攝）

    高雄車站文物室存放各型售票機。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播