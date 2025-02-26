桃園推廣「天穿日」 幼兒園說客語、玩手作

2025/02/26 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局昨在平鎮幼兒園南勢分班藉闖關遊戲，推廣「天穿日」客家節慶，學童與客家局長范姜泰基體驗五色粄吊飾手作；大班學童連示約說，平常喜歡吃粿，做五色粄吊飾覺得有趣，在幼園學說客語，會跟老師講一點點，很開心。

范姜泰基表示，為落實客語向下扎根，市府多年來致力推動客語沉浸式教學，從幼兒園、小學至中學，完整覆蓋十二年國民基本教育，去年更輔導成立桃園首間全客語幼兒園，讓更多幼兒在友善環境自然而然聽、說客語，本次天穿日校園推廣寓教於樂，讓學童在歡樂氛圍下開口講客語。

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新屋區私立新學屋幼兒園長彭桂容說，上週二的闖關遊戲，跟孩子介紹「女媧補天」的故事，也藉對話、扭蛋抽客家美食，引導孩子講客語，從遊戲故事中，延伸女媧補天愛護大自然的意識，並手作五色粄，加深概念。

龍潭區高原國小校長林志展表示，學校每年不忘天穿日，日前在朝會向全校講解節日由來，號召志工隊製作客家甜粄替小朋友加菜，各班擲筊祈福許願，快樂地學到客家語言、傳統文化，延續習俗。

客家文史工作者姜義溎說，天穿日對自古做農的客家人來說，特別注重，用客家甜粄拜天公，在女媧補天的由來下，婦人不能拿針以免刺破，男人不拿鋤頭以免挖破，言下之意就是好好休息，也象徵過農曆年的最後一天，避免習俗被遺忘，在幼園提倡天穿日很有意義。

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