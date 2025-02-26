機捷工程車偏移軌道 清早列車受影響

桃園機場捷運昨天凌晨進行工程機具吊掛作業時，發生重心偏移導致工程車偏移軌道的疏失。（桃園大眾捷運公司提供）

2025/02/26 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司昨天凌晨於桃園機場捷運A15大園站，進行站體油漆工程機具吊掛作業時，發生重心偏移疏失，造成工程平台車車輪偏移軌道情形，於清晨五點四十四分搶修完成，但因影響列車運行，機捷昨清晨六點起，普通車班距一度調整班距因應，直達車調整為每站停車，至上午八點十二分恢復正常營運模式。

昨上午8點12分 恢復正常營運

桃捷公司人員表示，從昨天清晨機捷各車站開站至上午八點十二分恢復正常營運區間，因事故工程車完成偏移軌道排除後要發往A18高鐵桃園站，因此短發一班車，估計有三七八人受影響，無法於正常時刻搭車，事後補發列車，期間共發出十二列普通車、七列直達車，該時段運量為二○九八七人次，行程或多或少受影響。

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無法正常時刻搭車 估計影響378人

桃捷公司說，工程人員於A15站進行站體油漆機具吊掛作業，要將站體油漆機具吊到工作車上，運往A18站進行油漆作業，不料吊掛過程重心偏移，造成工程車車輪偏移軌道，至清晨五點四十四分排除，確認系統正常後照常營運，但調整普通車班距，直達車也改成每站停車，直到上午八點十二分恢復正常營運。

台灣燈會期間疏運 狀況連連

桃園機場捷運最近狀況連連，包括台灣燈會期間於二月十五日發生旅客疏運不力，A18站與A19桃園體育園區站進出人潮壅塞，另於廿二日上午八點多突然電力跳脫，導致A8長庚醫院站至A13機場第二航廈站之間共六個車站失去一半電力，站內沒有燈光、手扶梯與電梯停止運轉，相關各站停電五至十四分鐘不等，旅客怨聲載道，經查修是A11坑口站端牆門外約一八○公尺處電纜異常，漏夜更換電纜線完成。

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