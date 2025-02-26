桃園機車駕訓全額補助 限額500名

桃園市即日起推出「500名早鳥優惠機車駕訓學費全額補助」，名額用完為止。 （記者李容萍攝）

2025/02/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公路局新竹區監理所持續強化民眾騎車安全觀念，與桃園市政府、桃園市三大運輸公會（公共汽車客運、遊覽車客運、汽車貨運等商業同業公會）及企業攜手合作，創全國之先，跨域合作，即起推出「五百名早鳥優惠機車駕訓學費全額補助」，名額用完為止，年滿十八歲欲考照民眾把握機會報名。

去年推補助疊加 報名人數創新高

新竹區監理所長吳季娟表示，去年與桃市府合作，舉辦機車駕訓補助疊加方案，參加駕訓班考上機車駕照的民眾，由交通部補助一千三百元，市府也補助一千三百元，每人共獲補助二千六百元的方式，鼓勵民眾上機車駕訓班，這個措施獲好評，報名人數創歷年新高，達五千七百五十一名。

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市境普通重型機車駕訓班 共11家

新竹區監理所檢視道安資料顯示，暑假期間為機車族肇事高峰期，在二至四月的考照淡季，希望引導民眾在暑假前完成駕訓再騎車，今年續與市府合作，並結合桃園市三大運輸公會與柏昇車體、長榮國際等企業，再疊加一千一百元，辦理「五百名早鳥優惠機車駕訓學費全額補助」，共計補助三千七百元，等於報名機車駕訓者免學費。

桃園市境普通重型機車駕訓班包括太子、中正、大觀、國泰、大展、長榮、中央、鴻興、龍興、中原、育青等共十一家。

受訓者肇事風險降低36％

桃園、中壢兩監理站統計，二○一九年起推動機車駕訓補助計畫至去年，參加機車駕訓者違規風險比未受訓者減少五十九％，肇事風險降低卅六％，顯見民眾透過專業訓練後，能有效提升駕駛技術及安全防禦駕駛觀念。

市警局交通警察大隊統計，去年取締「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」案件計七一二一件，發現無照駕駛危險性高，除了不熟悉交通安全規則及車輛操作，且缺乏防禦駕駛觀念，而容易發生傷亡車禍事故，呼籲民眾切勿僥倖無照上路，家長及車輛所有人應善盡管理及教育責任，關心家中年輕人及高齡者，如有發現無照駕駛情形，應即制止並教導正確觀念。

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