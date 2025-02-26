為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    打通新北莊泰路全段 地方盼快通車

    泰山區民希望泰山端的莊泰路也能儘早完工通車，紓緩明志路、泰林路塞車情況。（記者董冠怡攝）

    泰山區民希望泰山端的莊泰路也能儘早完工通車，紓緩明志路、泰林路塞車情況。（記者董冠怡攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕泰山、林口區行動治理座談會昨天登場，地方關心塭仔圳要道、五股泰山輕軌、A3計畫道路新闢、一○五市道改善蜿蜒路段、國道一號林口交流道改善等重大建設進度，市長侯友宜表示，兩區隨著市地重劃發展、產業聚集帶來的經濟優勢，未來城市發展能有不同面貌。

    侯友宜說，五股泰山輕軌綜合規劃、環境影響評估案已送中央審核，希望儘快核定。此外，如果解決林口的聯外交通問題，發展可再成長一波。

    泰山區長鄭淑敏提到，塭仔圳內的卅米要道莊泰路，橫跨新莊、泰山兩區，新莊端的莊泰路（領航路至中正路）已通車，居民期盼泰山端也能儘早打通，紓緩明志路、泰林路塞車。

    地政局回應，泰山端的部分莊泰路（領航路至莊田路）今年第一季完工後就會開放通行，以利銜接自辦重劃區的十五米道路，其餘莊泰路段、莊田路仍在施工。

    另外，關於泰山楓江都市計畫，城鄉發展局表示，面積約三○九公頃，採區段徵收開發，目前在市都委會審議，針對人民陳情意見規劃交通系統、土地使用配置草案，預計今年完成市都委會審議，報內政部續審。

    有里長提案，建議一○五市道延伸銜接五楊高架，並於文化北路、仁愛路口設置匝道出入口。

    工務局表示，一○五市道工程預計今年底決標、二○三○年完工。交通局說，五楊高架新增林口交流道，可行性待研商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播