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    新北罷洪孟楷行動遭阻撓 方柏翔：不退縮

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，自發起以來，卻屢遭阻撓，讓連署過程困難重重。 （記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，自發起以來，卻屢遭阻撓，讓連署過程困難重重。 （記者羅國嘉攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免第一選區國民黨立法委員洪孟楷，領銜人方柏翔昨天表示，這不僅是針對不適任的立委，更要捍衛公民權利、守護台灣民主，但發起以來屢遭阻撓，在淡水捷運站外進行快閃連署時多次遭到驅趕，在泰山有店家因提供連署場地而遭受「刷負評」等，導致連署過程困難重重。

    方柏翔指出，團隊在淡水捷運站外發起快閃連署，即便退到遠處仍持續面臨打壓，連志工引導民眾前往指定連署站都被干涉，這不怪基層的執法人員，因為這些壓力是來自高層。

    他說，團隊在泰山尋找友善店家合作，許多業者擔心遭到打壓而不敢公開支持，甚至有店家因提供連署場地，遭受「刷負評」的惡意攻擊，他痛批「國民黨讓人的恐懼已根深蒂固數十年。」

    此外，林口團隊想租借教室進行志工訓練，卻以「議題敏感」為由被拒，連與政治無關的民防訓練也因此受阻，這是民主自由被系統性蠶食，在民主社會中，人民不應該因害怕被清算而不敢表達立場。

    方柏翔強調，將持續奮戰，並呼籲各界守護公民參與權利、確保民主機制不被侵蝕，罷免行動不會停止，直到目標達成為止。

    陳乃瑜遭藍營發起罷免 蘇巧慧抱屈

    另外，國民黨相關人士「以罷制罷」也發起罷免民進黨立委、議員，已有數件疑似連署造假的情事，民進黨中央黨部昨天召開「顧好議員」會議，新北市黨部主委蘇巧慧為黨籍市議員陳乃瑜抱屈；她表示，國民黨策動的罷團攤位連署人數寥寥無幾，不解它號稱五千多份的連署書從何而來？市民不會接受「反向操作的仇恨動員」。

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