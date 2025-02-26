永和污水接管 新北3年目標7986戶

新北市統計至今年1月底，家戶接管率72.07％。（水利局提供）

2025/02/26 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局辦理「永和地區污水下水道系統第二期第五之二標暨第六之一標後續工程」，已於今年一月廿四日決標，施工範圍涵蓋十個里，包含竹林路以東、環河東路以西、福和路以北、竹林路九十一巷以南，以及環河西路一段以南、文化路以北、永平路及保平路、永亨路以北、國中路以西區域，總工程經費四．一六億元，將新增七九八六戶接管，預計二○二八年完工。

全市家戶接管率逾7成

水利局長宋德仁表示，新北市自二○○二年九月成立水利局以來，積極推動污水接管工程，改善市民生活環境，統計至今年一月底，接管戶數達一二四萬三五七戶，全市家戶接管率達七十二．○七％，是全國唯一接管戶數突破百萬戶的城市。

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明年前要拚逾130萬戶

宋德仁指出，市長侯友宜任內迄今，全市已完成卅一萬餘戶接管，平均每年以接管約五萬戶成長，是其他六都的二至三倍，目前新北市約有一七二萬一千餘戶，預計二○二六年累積接管戶數將達到一三○萬戶以上，其餘區域因為受地下水、電和瓦斯管線影響，不易接管的地點將設法克服困難，逐步實施納管。

水利局說明，這次永和區施工區域主要集中桂林里、竹林里、福林里、新生里、大同里、新廍里、河堤里、頂溪里、協和里及永貞里共十個里的範圍，預計新增七九八六戶納管污水下水道系統，使永和區接管率上升八．五四％，達到七十二．三％。

水利局提醒，永和地區路幅狹小、車流量大、地下管線密布，工程開始前將邀集路權單位及各民生管線單位現勘確認，研商適合的施工位置，避免挖破管線，並以用路人安全為優先考量，做好交通維持引導及路平作業，降低對交通衝擊。

家戶接管後 不用再抽取化糞池

此外，開工後會先在道路上進行公共污水管線佈設，待管線延伸到住戶家附近，再邀集當地住戶開說明會，說明施工配合方式，住家污水完成接管後，可以不用再抽取化糞池，除了節省開銷，也解決污水排放的污染問題，減少病媒蚊孳生。

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