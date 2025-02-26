為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首位學測滿級分 東港高中發10萬獎金

    東港高中學測考滿級分的郭奕廷（右三）和五十級分以上同學。（東港高中提供）

    東港高中學測考滿級分的郭奕廷（右三）和五十級分以上同學。（東港高中提供）

    2025/02/26 05:30

    〔記者陳彥廷、羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕昨天學測成績放榜，東港高中出現校史首位考六十級分滿級分學生郭奕廷，學校家長會首度頒發十萬元獎助學金。郭奕廷說，留縣升學讓他有更多時間念書，未來想選填台大電機系。

    郭奕廷從國中部直升高中部，國中會考成績為兩個A+、三個A++、作文五級分，對數理有興趣，高三參加資訊科學科能力競賽榮獲分區第一名，表現優異。

    屏東高中數資班李沂洋除國文十三級分，其餘數Ａ、英文、自然均為十五級分，四科五十八級分，以電機系為第一志願。

    屏東高中李尚憫雖已透過希望入學錄取台灣大學電機系，仍積極參與學測，獲得四科五十四級分優異成績。

    屏東女中有兩人五十八級分，分別是數資班陳俞均、劉欣琪，其中劉欣琪六科全考，除國文十三級分達頂標外，英文、數學Ａ、數學Ｂ、社會、自然都是十五級分滿分。

    潮州高中曹庭瑄考五十九級分，李洺錡考五十七級分，兩人都未補習，擅用時間複習功課；私立美和中學陳勁翔考也出四科五十七級分，成績亮眼。

    屏東高中校長陳國祥表示，該校四科總級分達五十級分以上人次共有四十二人，無論學生背景或入學成績如何，只要肯用功努力，都會獲得甜美的成果。

    今年台東高中、台東女中共有卅四人四科超過五十級分。東中有陳炳光四科拿到五十七級分、許辰碩五十六級分、蔡隼五十五級分，展現卓越的學習成果。

    東女有三甲李聿巧、三辛廖奕甯，分別在自然學程與社會學程中獨占鰲頭，各獲四科總級分五十八、五十四級分，李聿巧更考出五科七十二級分佳績。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播