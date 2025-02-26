首位學測滿級分 東港高中發10萬獎金

東港高中學測考滿級分的郭奕廷（右三）和五十級分以上同學。（東港高中提供）

2025/02/26 05:30

〔記者陳彥廷、羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕昨天學測成績放榜，東港高中出現校史首位考六十級分滿級分學生郭奕廷，學校家長會首度頒發十萬元獎助學金。郭奕廷說，留縣升學讓他有更多時間念書，未來想選填台大電機系。

郭奕廷從國中部直升高中部，國中會考成績為兩個A+、三個A++、作文五級分，對數理有興趣，高三參加資訊科學科能力競賽榮獲分區第一名，表現優異。

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屏東高中數資班李沂洋除國文十三級分，其餘數Ａ、英文、自然均為十五級分，四科五十八級分，以電機系為第一志願。

屏東高中李尚憫雖已透過希望入學錄取台灣大學電機系，仍積極參與學測，獲得四科五十四級分優異成績。

屏東女中有兩人五十八級分，分別是數資班陳俞均、劉欣琪，其中劉欣琪六科全考，除國文十三級分達頂標外，英文、數學Ａ、數學Ｂ、社會、自然都是十五級分滿分。

潮州高中曹庭瑄考五十九級分，李洺錡考五十七級分，兩人都未補習，擅用時間複習功課；私立美和中學陳勁翔考也出四科五十七級分，成績亮眼。

屏東高中校長陳國祥表示，該校四科總級分達五十級分以上人次共有四十二人，無論學生背景或入學成績如何，只要肯用功努力，都會獲得甜美的成果。

今年台東高中、台東女中共有卅四人四科超過五十級分。東中有陳炳光四科拿到五十七級分、許辰碩五十六級分、蔡隼五十五級分，展現卓越的學習成果。

東女有三甲李聿巧、三辛廖奕甯，分別在自然學程與社會學程中獨占鰲頭，各獲四科總級分五十八、五十四級分，李聿巧更考出五科七十二級分佳績。

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