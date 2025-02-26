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    《屏東》228連假 屏東推12條1至3日遊程

    屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪遊程須事先預約。 （資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣霧台鄉大武部落哈尤溪遊程須事先預約。 （資料照，記者羅欣貞攝）

    2025/02/26 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接二二八連假，屏東縣政府整合縣內精彩活動及景點，推出十二條一至三日遊的春季親子走讀遊程，包含「大武部落哈尤溪遊程」、「蛇來運轉185雙層巴士」等，結合「大武門音樂祭」及「台灣祭─南國趴」等活動，歡迎大小朋友一起到屏東玩。

    縣府表示，屏縣近期熱門新景點「王船文化館」，充滿傳統文化氣息，全館以海洋信仰、千歲巡狩、屏東代巡、打造神舟與東港迎王等五大展示主題，讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船、王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承，一日遊行程可先到王船文化館參觀，中午到東港華僑市場用餐，下午到東隆宮、大鵬灣騎自行車、再到新園海洋航運園區。

    另外，本月中旬啟用的「大武山山林教育服務中心」以推廣山林教育、登山安全知識及戶外活動為核心，多樣戶外體驗課程，讓人知識與心靈得到滿足；此外，「屏東農業物產館」重新開幕，一樓設有沉浸式劇場、親子設施及特色農產品，二樓即日起至三月二十三日有蘭花展，值得造訪。

    縣府推薦路線，一日遊有文化運動探索之旅、客家文化、文青、季節限定等八條，二日遊分「凹豆咖」Ａ、Ｂ、Ｃ等三種路線，三日遊深度走訪路線走遍高樹鄉等屏北地區，再到潮州、新園、東港，最後一天到南州、崁頂、萬巒；「四重溪溫泉季」及「屏東落山風藝術季」等活動，即將在二二八連假後結束展演，民眾可把握時間前往。

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