《屏東》見證建城150年 屏縣辦恆春觀星

屏東縣長周春米（左）聘退休校長施世治（右）為首位「屏東星空大使」。（記者羅欣貞攝）

2025/02/26 05:30

退休校長解說 3月至12月每月安排不同觀星主題活動

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接恆春建城一百五十週年，屏縣府推出「來恆春擁抱宇宙」活動暖身，從三月起至十二月每月安排不同的觀星主題活動，首波將在台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔舉辦四場草地觀星音樂會，除具有歷史意義，也盼為恆春半島觀光注入新活力。

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鵝鑾鼻燈塔草原辦4場觀星音樂會

一百五十年前因「牡丹社事件」，台灣的防禦開始被重視，建立恆春古城，恰巧距離地球一百五十光年的金牛座畢宿星團，目前從地球所見的星光，正是當時恆春建城時發出來的光，屏縣府從這場跨越一百五十光年的相遇出發，加上恆春半島本為得天獨厚的觀星場域，特別推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動為建城紀念暖身。

聘施世治任首位「屏東星空大使」

縣長周春米昨天啟動觀星活動，同時聘任屏東天文協會榮譽理事長施世治為首位「屏東星空大使」，施世治長年致力天文教育，從建國國小校長退休後更全心投入，縣府在車城國小設置「南十字天文台」，他每週五、六、日固定在當地駐點解說，擔任星空大使實至名歸。接下星空大使的任務後，施世治表示，非常高興，要向全台、國際介紹恆春半島的美好，「如果心情覺得需要療癒，就來恆春」。

周春米指出，恆春半島擁有視野遼闊、低光害、無霾害的天文觀測條件，更是觀賞南十字星的最佳地點，屏縣十大觀星場域有九處都在恆春半島，近年已吸引不少遊客專程來觀星，是最適合發展觀星的地方。

免費入場限額500人 3/5網路預約

縣府傳播暨國際事務處表示，「來恆春擁抱宇宙」每月都有不同觀星主題，首波活動配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於三月二十二日及二十九日、四月十九日及二十六日四個週六在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，星空大使施世治將率天文協會及天文愛好者提供專業望遠鏡導覽解說，民眾可以帶著野餐墊，一邊享受輕音樂，一邊躺在草地上與滿天星斗約會；活動免費入場，每場限額五百人，三月五日上午十時起開放網路線上預約報名。

屏東將自3月起在鵝鑾鼻燈塔舉辦「草地觀星音樂會」。（縣府提供）

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