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    八仙塵爆7死聲請國賠 更一審逆轉／新北市府、觀光署判連帶賠償

    八仙樂園塵爆案，蘇姓民眾等7人因子女遭嚴重燒傷不治，聲請國賠一審敗訴，高等法院更一審改判觀光署和新北市府應連帶賠償7人精神慰撫金各300萬元，共2100萬元。（資料照）

    八仙樂園塵爆案，蘇姓民眾等7人因子女遭嚴重燒傷不治，聲請國賠一審敗訴，高等法院更一審改判觀光署和新北市府應連帶賠償7人精神慰撫金各300萬元，共2100萬元。（資料照）

    2025/02/26 05:30

    〔記者楊國文、蔡昀容、賴筱桐／綜合報導〕八仙樂園塵爆案造成重大死傷，蘇姓民眾等七人因子女參加「彩色派對」活動，遭粉塵爆炸致嚴重燒傷不治，聲請國家賠償，一審判蘇等七人敗訴，全案經最高法院廢棄發回；高等法院更一審認定，觀光署和新北市府怠於依法執行職務，與塵爆的發生，具有相當因果關係，昨改判應連帶賠償七人精神慰撫金各三百萬元，共兩千一百萬元。可上訴。

    每人精神慰撫金300萬

    蘇等七人指控，交通部觀光署對八仙公司違規營業開放「快樂大堡礁」遊樂設施供民眾使用，長期怠於督促改善或命其停止營業、暫停使用設備或廢止執照；另外，新北市政府就「快樂大堡礁」違規建於農業區，且未取得執照即使用，並未依法勒令強制拆除、停止使用，均怠於執行職務，要求依國家賠償法等規定，賠償七人共兩千四百萬元。

    士林地院判決蘇等七人敗訴。蘇等七人循序上訴，全案經最高法院廢棄發回更審。

    市府怠於執行職務

    高院更一審認為觀光署多年前即知悉八仙樂園園區內存在包括「快樂大堡礁」在內未取得雜項使用執照的遊樂設施，且知悉八仙將該違建設施開放遊客使用，未依規定裁處罰鍰、定期停止營業、甚至廢止營業執照等行政處分，有過失怠於執行職務。

    高院更一審也認定，新北市府早已知悉八仙樂園內存在未取得使用執照設施情事，均未落實督導八仙相關缺失，怠於執行職務；觀光署、新北市府怠於執行職務，與塵爆的發生，具有相當因果關係，改判觀光署、新北市府應連帶賠償七人共兩千一百萬元。

    觀光署及新北市法制局都表示，尚未收到判決書，待收到後再做進一步研議。

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