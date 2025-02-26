邊境攔查／家樂福進口法國紅酒醋 漂白劑超標3.5倍

家福公司自法國進口的一批紅酒醋，漂白劑二氧化硫含量超標3.57倍，依規定全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

2025/02/26 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕葡萄汁發酵釀造而成的紅酒醋，是西式料理中的常見調味品，食藥署昨公布最新邊境查驗結果，連鎖超市「家福股份有限公司」自法國進口的一批紅酒醋，漂白劑「二氧化硫」含量竟超標三．五七倍，四五○公斤的紅酒醋在邊境就被攔截，依規定退運或銷毀，未流入市面。

最新邊境查驗結果共有十五批違規，以「農藥殘留」為大宗。食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，其中一批紅酒醋被檢出含有亞硫酸氫鉀，換算二氧化硫殘留量約每公斤○．一○七克，遠超過法規標準的○．○三克上限。亞硫酸鹽類主要用途為抗氧化及漂白，可以提升產品的保存，並呈現較佳的色澤，另外在酒類產品，也可停止持續發酵。

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鄭維智表示，亞硫酸鹽是化合物的統稱，包含了亞硫酸鉀、亞硫酸氫鈉及偏亞硫酸氫鉀等八種，為合法食品添加物，但須符合限量標準。針對此次違規的家福公司，邊境檢驗將從一般抽批查驗提升為加強抽批查驗。

網紅推薦餐廳抽檢 4家違規

另外，網紅推薦餐廳已成為民眾覓食指南，食藥署也聯手地方衛生局，在去年九月至十二月展開「媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，鎖定二○六家熱門餐飲業者，發現共有四家業者違規。其中基隆「小峨嵋川菜館」、雲林「桃花源餐廳」、新竹「鬥牛士二鍋」的青菜檢出農藥殘留，包括不得檢出的賽安勃、草殺淨等，相關業者移請農政單位處理；淡水的知名拉麵店「雞道樂」則因豬肉未標示原產地，遭罰三萬元。

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