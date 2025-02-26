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    氣象署預測3~5月氣溫正常 5月進入梅雨季

    中央氣象署天氣預測，今年5月進入梅雨季。（資料照）

    中央氣象署天氣預測，今年5月進入梅雨季。（資料照）

    2025/02/26 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕二二八連假結束後，台灣即將迎來春季。中央氣象署指出，這個冬季（去年十二月至今年二月）期間，台灣偏冷時間較長，降雨則相對偏少，並呈現分布不均的特徵，預估春季平均氣溫以接近正常值機率較大，但三到四月的雨量可能為正常至偏少，五月則正式進入梅雨季，降雨量預測的不確定性高。

    中央氣象署昨日舉行春季展望記者會，氣象預報中心主任陳怡良說明，冷空氣在這個冬季頻繁影響台灣，計有十三波大陸冷氣團或以上強度的冷空氣帶來低溫，偏冷時間較長，台北站低溫日數達卅九天，是該測站九年來低溫日數最多的年份。

    此外，陳怡良指出，這個冬季平均氣溫僅十七・八四度，低於氣候值的十八・六八度，是從兩千年來第二冷的一年，僅次於二○一一年，且全台計有十一個氣象測站測得的平均溫度偏低。

    上一季雨量偏少

    降雨量方面，因東北季風影響，迎風面的北部、東半部是降雨熱區，但過去一季雨量偏少，中南部降雨量則為正常至偏多，全台降雨量不及氣候平均值的七成，且降雨日數偏少，僅廿五・五天，低於氣候平均值的卅二・六天，是一九五一年有紀錄以來第四少，並呈現降雨不均的特徵。

    針對未來一季的天氣預測，陳怡良說，目前赤道太平洋海溫仍呈現西暖冬冷的反聖嬰型態，預計春季就會恢復到正常值，結合氣象署與各國的數值模式資料研判，今年三至五月期間，平均氣溫以正常的機率較大，但三到四月的雨量為正常至偏少，並在五月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。

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