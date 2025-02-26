陸上強風特報鄉鎮燈號 下月試辦／黃、橙、紅燈分級預警風力威脅 提供精準資訊防患未然

陸上強風特報鄉鎮燈號與建議

2025/02/26 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台灣一年四季受到不同的天氣系統影響，加上地形多樣、海陸分佈特殊，不時有強風威脅。中央氣象署表示，今年三月起將試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，以黃、橙、紅等燈號，直觀預警風力威脅，讓民眾與相關產業更容易接收強風資訊並採取防範措施。

因季風影響及地理環境的特殊性，台灣沿海與離島地區經常面臨強風威脅，尤其每年十月至次年四月期間，東北季風盛行，強風頻繁，且五月至九月也有西南季風與颱風，偶爾會造成強風，颱風發生時，強風區更容易延伸至內陸，造成不同程度的危害。

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中央氣象預報中心主任陳怡良表示，氣象署過去針對陣風達十級以上縣市發布陸上強風特報，並沒有直觀的燈號分級，在新的預報做法中，會依據平均風、陣風大小等，區分為黃、橙、紅等三個等級，且預報單位精細到「鄉鎮市區」，讓各縣市與使用者有更細緻的資料可以參考並採取防範作為。

陳怡良表示，強風的影響擴及海陸空，與各行各業、各領域都有相關，從鐵公路交通、營建業、港口營運，到農漁養殖、揚沙揚塵環保品質等，都會有各自適用的強風標準，有些參考平均風、有些參考陣風，中央氣象署訂定燈號標準時，也儘可能涵蓋相關需求，並於警語中特別提醒。

針對燈號分級，「黃燈」代表平均風速達六級以上或陣風達八級以上，提醒保持警覺，戶外工作者（尤其高空作業）需注意安全，一般民眾需注意大眾運輸延誤訊息。

「橙燈」表示平均風速達九級以上或陣風達十一級以上，需提高警覺並注意安全，且建議避免行車，並注意大眾運輸停駛或停飛、國道及高架道路降速或封閉訊息。

「紅燈」則顯示平均風速達十二級以上或陣風達十四級以上，需立即於室內避風並加強防範，遠離易碎門窗。

中央氣象署副署長馮欽賜指出，氣象署的預報服務持續往鄉鎮化努力，希望提供更精準、方便氣象資訊，溫度方面已經逐步實現，今年三月起也將針對強風推出燈號警示，不再只有過去針對陣風十級發布的強風特報，希望讓對風力敏感的產業有相應的產品可以使用。

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