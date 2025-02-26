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    首頁　>　生活

    北市基隆路1段 3/2起平日夜間封閉單向車道

    2025/02/26 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府新建工程處將自三月二日至十七日的平日夜間○時至六時，依序封閉單向車道進行基隆路一段（信義路至松壽路）路面更新施工；由於去年底基隆路二段假日夜間施工造成嚴重塞車，導致工程暫停檢討交維措施，新工處表示，這次施工期間的假日將不施工。

    新工處工務科科長蕭志龍說，基隆路一段（信義路至松壽路）距離前次銑鋪更新已有一段時間，路面有逐漸劣化情形，延續去年完成基隆路二段至四段路面更新後的整體性，今年列入專案計畫更新路段。

    更新路面 封閉至3月17日

    蕭志龍說明，基隆路一段（信義路至松壽路）將自三月二日啟動路面更新作業至十七日止，利用平日車流量最小的夜間○時至六時封閉施工範圍車道，分段逐步進行路基改良及路面銑鋪作業，施工路段前後路口將派駐義交人員進行引導及管制作業，基隆路沿線及周邊也有設置指引牌面及義交人員指揮，提醒民眾提早改道。

    新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，將依施工進度每次採單向車道封閉半半施工，進行南向車道更新時，將封閉基隆路一段與松隆路交叉口南向進入基隆路車行地下道入口；進行北向車道更新時，將封閉基隆路一段與信義路交叉口北向進入基隆路車行地下道入口。

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