《北市》花季集章挨罵 最大獎要參加1年12場

「花IN台北」12場花季。（資料來源：公園處 整理：記者何玉華）

2025/02/26 05:30

只抽一支iPhone沒誠意 議員︰抽獎機制不符人性 公園處︰明年參考改進

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府一年四季共辦理十二場不同花展，為鼓勵民眾走出戶外賞花，規劃「探花集章」抽獎活動，掃描每一場花季專屬的QR Code集章，大獎是集滿十二場抽最新型iPhone手機；但民眾發現，只要錯過任一場花季，就與大獎絕緣，且手機只有一名「感覺沒誠意」。還有家長抱怨花展動線不佳，人爆多擠不到掃QR Code的地方，而士林夜市受惠人潮，初估業績增加兩成。

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花展動線差 人爆多掃不到QR Code

台北市議員顏若芳認為抽獎機制不符人性、「弄巧成拙」，議員詹為元也說設計應該要更便民；公園處表示，總計二五六個獎項分三階段抽獎，民眾的意見會列入明年改善參考。

台北市政府每年舉辦「花IN台北」系列花季共十二場，由冬末的茶花展打頭陣，依序有三層崎花海、樟樹步道花海，春季樂活夜櫻季、陽明山花季、士林官邸鬱金香展、玫瑰展、杜鵑花季、海芋季、繡球花季、河濱花海、士林官邸菊展，搭配「探花集章」任三、六、九或十二枚電子章，可重複參加三階段抽獎，小至小方巾，大至最新型iPhone手機一名。

錯過任一場花季 就與大獎絕緣

一名家長反映，日前帶小孩到士林官邸看鬱金香，人多到爆，動線規劃不佳，她想要去掃QR Code集章，根本擠不過去。也有民眾發現，少了這一次的電子章，就與大獎絕緣，就算接下來每一場花季都參加，也沒機會抽新型iPhone手機了，且iPhone手機的名額只一個，實在太少，「感覺沒誠意」。

顏若芳說，各區花季接續也有部份重疊，如三月同時有杜鵑花季、玫瑰展及竹子湖海芋季；雖然「人比花多」代表觀光效益，但未妥善規劃造成觀光品質良莠不齊，市府除了個別檢討各花區的人流動線外，也應思考讓人潮分散到各花區的誘因。「探花集章」是一個嘗試，但抽獎機制不符人性，大獎必須集滿全年十二個花季才能獲得，可說是弄巧成拙，明年應借鏡經驗重新調整。

議員︰設計應更便民 獎項再多元

詹為元表示，活動設計收集十二個章，應該是希望民眾在不同的花季時間都能去參觀不同的花種，但部分花種特別熱門，導致人太多擠不進去集章，的確是美中不足，未來的設計應該更便民一些。而獎項屬於補充性質，民眾還是以賞花為主，但若能讓企業認募的方式讓獎項更充實多元，也是造福市民。

256個獎項、分3階段 可重複抽獎

公園處強調，花季、花展主要是希望賞花能帶給大家幸福感，今年集章活動總計有二五六個獎項，分三階段、可重複參與抽獎，集章愈多機會愈多，活動方式在去年底就對外公布說明，對於外界的意見，會列入明年活動規劃參考改進。

鄰近士林官邸的士林夜市受惠鬱金香展人氣，士林夜市會長蘇文山表示，上週五、六、日共三天，有到花展現場發送現金抵用券一千四百張宣傳，不少逛完花展的民眾會順遊夜市，加上天氣好，光捷運站出入口人流就相當多；從垃圾量推估，營業額差不多增加兩成。

以「彩色浪花海」為主題的三層崎花海，地點在北投大屯山系下的三層崎公園，享有「台版富良野」之美譽。（資料照）

台北茶花展在花卉試驗中心展出。（資料照）

台北茶花展，吸引許多愛花民眾前來欣賞。 （資料照）

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