大坪林聯合放軍遶境、林口迓老祖》兩顯應祖師信仰 登錄無形文化資產

林口迓老祖活動登錄為民俗無形文化資產。 （文化局提供）

2025/02/25 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年登錄「大坪林聯合放軍遶境」和「林口迓老祖」二項民俗無形文化資產，市長侯友宜頒發文化資產證書及錦旗給大坪林顯應祖師廟管理委員會、林口頂福巖民俗保存者，表彰其傳承民俗文化的努力。侯友宜表示，二項民俗保留百年文化主要精髓，遶境時民眾主動設置香案，信徒們換香、鑽轎腳祈福，凸顯民間信仰安定力量與文化多樣性。

針對「大坪林聯合放軍遶境」，文化局指出，新店大坪林地區早期以務農為生，當地宮廟及居民自發加入聯合放軍遶境活動，祈求神明保佑農作豐收、驅除蟲害，每年農曆三月廿三日，活動結合安營與遶境，舉行過火、聯合放軍、犒軍等儀式；顯應祖師廟管委會多年主辦統籌活動，成功保存傳統科儀形式。

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至於「林口迓老祖」，文化局說明，林口顯應祖師信仰最初由地方輪祀開基老祖的神明會發起，多年發展後形成「蘇厝股」、「瓦厝股」、「土地公厝股」等五大股的輪祀組織，信仰範圍擴大至桃園蘆竹地區，每年農曆九月廿七日前後，林口頂福巖會舉行「迓老祖」活動，包含遶境、過火及爐主交接與三日慶典，反映社會變遷與民間信仰發展。

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