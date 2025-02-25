侯誇蘇巧慧認真 劉和然：不覺得尷尬

2025/02/25 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市副市長劉和然昨天接受廣播節目專訪，對於二○二六年的下屆市長選舉，他表示，自己從基層事務官歷練上來，名字能被外界討論就是肯定，目前先全力拚市政；對於市長侯友宜日前公開稱讚民進黨籍立法委員蘇巧慧「認真努力」，劉和然說，市長的意思是希望中央、地方一起合作，「我也在現場，並不覺得尷尬。」

積極備戰下屆市長的劉和然說，名字能被外界討論就是肯定，很多政治人物當過立委或鄉鎮市長，再逐步成為縣市長，他與民代出身的路徑不同，自己是校長出身，從基層事務官一路歷練上來，多年來在新北的磨練，市政接軌的經驗無法取代。

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侯友宜廿日到鶯歌區主持行動治理座談會，在會中公開稱讚蘇巧慧認真、努力為地方做了很多事，大家都心裡有數。劉和然回應說，市長在三峽也稱讚當地綠委吳琪銘，這是市長與人為善的特質，他當時人在現場，並不會感到尷尬。

另外，市府催生「新北大巨蛋」，已公布六處潛力場址，但外界也有質疑，台北市已有大巨蛋，雙北同屬生活圈，多個縣市斥鉅資「孵蛋」是否浪費公帑？北部地區的藝文展演或大型運動賽事，能否支撐第二顆大巨蛋的市場量能？劉和然表示，新北市有四百餘萬人，北部縣市合近約一千萬人，有足夠的「人口紅利」，不用擔心養不起另一顆巨蛋。

他說，雙北未來的兩顆大巨蛋，存在既競爭又合作的關係，也可能有相互拉抬的效應，職棒賽事多，國內外大型藝文展演或演唱會也都有大巨蛋的需求，新北大巨蛋較晚建設，競爭優勢是參考「台北大巨蛋」的經驗，選址條件首重交通便利，應有捷運、國道、火車站等多元交通模式支援，場館周邊腹地要廣大，園區面積最好達十二公頃，以便規劃OUTLET、酒吧、電影院等商業設施。

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