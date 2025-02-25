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    板橋、新店 新闢3處智慧機車停車場

    市府新闢板橋區民生環河（見圖）以及新店區安民街、公崙三處智慧化機車停車場。 （記者董冠怡攝）

    市府新闢板橋區民生環河（見圖）以及新店區安民街、公崙三處智慧化機車停車場。 （記者董冠怡攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新闢板橋區民生環河及新店區安民街、公崙三處智慧化機車停車場，總計五七二格機車位，將於三月一日啟用，三處皆導入智慧化停車管理設備，採車牌辨識系統、悠遊卡感應進出場，可供周邊臨停及居民月租使用。

    3月1日啟用 總計572格

    市府交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，板橋區民生環河機車停車場位於大漢橋下、民生路三段及環河西路四段交叉口，鄰近大漢橋親子遊戲場及住宅區，有一五五格，臨停當日每次廿元；新店區安民街及公崙二處機車停車場，分別位於安民街及安民街三巷六弄，鄰近安坑輕軌安康站及社會住宅，各有六十九格、三四八格，合計四一七格，皆為臨停當日每次十元。

    3處目前皆有月票名額

    王昶閔說，目前三處皆有月票名額，可洽現場營運廠商辦理登記。板橋民生環河機車停車場電話：八二五七○六二九；新店安民街、公崙機車停車場電話：二二四九三一二三。

    另外，二二八有三天連假，交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，廿八日凌晨零點至中午十二點、三月一日清晨五點至中午十二點，國道五號石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，往宜蘭方向用路人需避開或改走台九線；廿八日至三月二日每天凌晨零點至清晨五點，國道暫停收費。

    李淑惠提及，交通部公路局連假期間推出九十條中長途國道客運票價優惠，可享平日票價或原票價八五折，搭乘高鐵、台鐵及國道客運在十小時內轉乘在地客運，可享基本里程或一段票優惠。

    交通局說明，民眾若要前往淡水天元宮賞花，建議搭乘台北捷運至淡水站或搭乘淡海輕軌至淡金北新站，轉乘八六六、八七五、八七六、八七七路線公車前往，可至交通局網站查詢國道及各賞花景點交通資訊懶人包。

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