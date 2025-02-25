機具進出 建安公園至少封閉一年半

建安公園因應大型機具進出，至少封閉1年半，目前架設圍籬封閉。（記者董冠怡攝）

2025/02/25 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區建安公園與潭底溝抽水站僅一溝之隔，周邊環境綠意盎然，是民眾散步的好去處，但近來公園被封閉無法入內，影響市民休憩。市府水利局回應，抽水站目前進行機組更新工程（含站體改建），施工期間有重型機具進出，為顧及安全而架設圍籬，將視工程進度暫時封閉一年半至二年。

水利局表示，抽水站工程在建安公園前的後港一路一五六巷，將進行左側箱涵工程，施作期間重型機具進出，屬危險場域，而且公園內沿溝邊及閘門附近部分範圍因施工需要暫時拆除，為避免民眾誤入工區發生意外，因此架設圍籬封閉。

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水利局指出，此處施工時間預計二年，箱涵完工後立即辦理公園復舊作業，完成後再開放使用，箱涵施作完畢可增加水流速度，解決潭底溝水流緩慢及惡臭問題。

新莊區公所補充，因應潭底溝抽水站機組更新重大工程施作，勢必對周遭環境及居民造成影響，將視抽水站工程進度，暫時封閉建安公園一年半至二年時間，如同捷運施工，會經歷一段交通過渡期，公所將協助向當地里長溝通協調，如果民眾仍有意見，也會詳加說明。

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