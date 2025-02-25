改善惡臭 新莊潭底溝抽水站動土

新莊潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土，內政部次長董建宏（右二）、市長侯友宜（右一）、立委吳秉叡（左三）及蘇巧慧（右三）等人出席。（記者董冠怡攝）

2025/02/25 05:30

第一標建抽水站、設抽水機、子溝 提升防洪量能 2026年12月完工

〔記者董冠怡／新北報導〕流經新莊及樹林一帶的潭底溝，過去因異味遭人詬病，新北市水利局去年完成河道整理減緩惡臭，抽水站機組更新工程（含站體改建）第一標工程接力開工，包含新建抽水站、新設抽水機及子溝等，加速水流改善臭味及積淹水，提升防洪量能，市長侯友宜昨天出席動土典禮表示，總經費三．六億元，預計二○二六年底完工，將持續爭取第二標工程經費。

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內政部政務次長董建宏指出，這項工程中央出資七成、達二．五二億元；針對改善新北市區域排水及污水下水道，內政部總計補助卅五億元，中央、地方通力合作解決問題，讓人民有感。

首標總經費3.6億 中央出資7成

侯友宜表示，第一標工程是讓水流速度加快、解決積淹水的重要一步，將在現有抽水站閘門位置新設閘門共構站及子溝，預計二○二六年十二月完工，若再結合中央、地方預算，第二標工程指日可待，呼籲上游工廠遵守法令，切勿排放廢污水。

爭取二標經費 更新原抽水站

水利局長宋德仁說，去年已完成潭底溝及塔寮坑溪匯流處、抽水站閘門前後及民安橋至龍安橋間的河道整理，初步改善惡臭，這次施工項目涵蓋新建地下一層及地上三層抽水站、新設三台五CMS與二台一CMS抽水機、左右岸重力排箱涵，並於龍安橋至出口閘門建置九七二公尺長子溝，改善渠底坡度；第二標主要施作原抽水站的站體改建更新，持續向中央爭取經費。

有助完善新北都市防洪機制

宋德仁強調，潭底溝為塔寮坑溪支流，水位會因塔寮坑溪水位上漲一起升高，待潭底溝抽水站工程完工，配合塔寮坑抽水站聯合操作，有助完善新北市的都市防洪機制。

民進黨籍立法委員蘇巧慧、吳秉叡提到，潭底溝過去長期因污水淤積，時常飄散惡臭，嚴重影響居民生活環境，兩人上任後合力爭取中央補助第一標經費二．五二億元，將繼續追蹤施工進度。

議長蔣根煌說，因應極端氣候變遷，感謝中央補助地方建設、市府努力提升新莊地區防洪量能，潭底溝的改變有目共睹；市議員翁震州提醒，過去三次流標導致工程進度嚴重延宕，盼市府提升執行效率。此外，環境改善不能只靠硬體建設，更需要加強管理與執法，才能根本解決問題。

新莊潭底溝。（記者董冠怡攝）

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