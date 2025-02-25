聯名卡通人物做北市花季代言 挨批無新意

2020年杜鵑花季與「大耳狗喜拿」合作。（市府提供）

2025/02/25 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府每年都會推出「花IN台北」活動，活動與卡通人物聯名爭取曝光。但民眾認為，台北花季特色不夠，才要靠卡通人物聯名爭取曝光；也有議員批評，市府只想靠國外成功案例，蹭當紅卡通炒熱度，打造虛有其表的活動。此外，市長蔣萬安上週在市政會議提到，現行北市花季以季節性舉辦為主，應該思考在固定場地舉辦常態性花展，效法國外推出更多的特色，打造新亮點。

蔣萬安：應推更多特色 打造新亮點

近來台北花季多與國外人氣卡通聯名，二○二○年台北杜鵑花季曾在大安森林公園設置Hello Kitty打卡點、士林官邸菊展也以知名日本卡通布丁狗為主角；二○二二年台北杜鵑花季又與「大耳狗喜拿」合作；今年的陽明山花季、內湖樂活公園的樂活夜櫻季，則都以迪士尼授權為賣點，推出公主等卡通人物裝置藝術讓民眾打卡。

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然而，台北花季雖與卡通聯名推打卡熱點，民眾卻不太買單。有民眾直言，台北花季缺乏在地特色，每次都只能靠蹭國外卡通人物爭取人氣，且花季雖說與外國卡通聯名，但幾乎都只是在園區設置立體看板讓遊客拍照。

議員陳賢蔚也指，蔣萬安不花心思加強花季與在地深化連結，只想仿冒國外成功案例蹭當紅卡通炒熱度，只能打造出虛有其表的活動，無法真正呈現在地文化特色，也不可能做到行銷台北、促進觀光。他建議市府深入地方，與農會、在地商圈、在地里長及公民團體溝通，針對已舉辦活動檢討並複製成功模式，在不同季節地點結合不同文史產業特色，規劃新興遊憩活動，打造出獨一無二的台北花季。

議員張斯綱則認為，台灣本土卡通人物不多，還是要靠國際卡通吸引大家，台北市花季選擇與家喻戶曉卡通聯名吸引遊客無可厚非。

蔣萬安表示，目前北市花季是以季節性舉辦為主，但可思考在固定場地舉辦常態性花展，他也以歐洲布魯塞爾「花毯節」花園迷宮為例，台北市可思考能否用花牆做迷宮吸引小朋友、情侶等，打造新亮點。

今年陽明山花季與迪士尼公主聯名合作，打造裝置藝術讓民眾打卡。（市府提供）

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