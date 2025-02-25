為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    聯名卡通人物做北市花季代言 挨批無新意

    2020年杜鵑花季與「大耳狗喜拿」合作。（市府提供）

    2020年杜鵑花季與「大耳狗喜拿」合作。（市府提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府每年都會推出「花IN台北」活動，活動與卡通人物聯名爭取曝光。但民眾認為，台北花季特色不夠，才要靠卡通人物聯名爭取曝光；也有議員批評，市府只想靠國外成功案例，蹭當紅卡通炒熱度，打造虛有其表的活動。此外，市長蔣萬安上週在市政會議提到，現行北市花季以季節性舉辦為主，應該思考在固定場地舉辦常態性花展，效法國外推出更多的特色，打造新亮點。

    蔣萬安：應推更多特色 打造新亮點

    近來台北花季多與國外人氣卡通聯名，二○二○年台北杜鵑花季曾在大安森林公園設置Hello Kitty打卡點、士林官邸菊展也以知名日本卡通布丁狗為主角；二○二二年台北杜鵑花季又與「大耳狗喜拿」合作；今年的陽明山花季、內湖樂活公園的樂活夜櫻季，則都以迪士尼授權為賣點，推出公主等卡通人物裝置藝術讓民眾打卡。

    然而，台北花季雖與卡通聯名推打卡熱點，民眾卻不太買單。有民眾直言，台北花季缺乏在地特色，每次都只能靠蹭國外卡通人物爭取人氣，且花季雖說與外國卡通聯名，但幾乎都只是在園區設置立體看板讓遊客拍照。

    議員陳賢蔚也指，蔣萬安不花心思加強花季與在地深化連結，只想仿冒國外成功案例蹭當紅卡通炒熱度，只能打造出虛有其表的活動，無法真正呈現在地文化特色，也不可能做到行銷台北、促進觀光。他建議市府深入地方，與農會、在地商圈、在地里長及公民團體溝通，針對已舉辦活動檢討並複製成功模式，在不同季節地點結合不同文史產業特色，規劃新興遊憩活動，打造出獨一無二的台北花季。

    議員張斯綱則認為，台灣本土卡通人物不多，還是要靠國際卡通吸引大家，台北市花季選擇與家喻戶曉卡通聯名吸引遊客無可厚非。

    蔣萬安表示，目前北市花季是以季節性舉辦為主，但可思考在固定場地舉辦常態性花展，他也以歐洲布魯塞爾「花毯節」花園迷宮為例，台北市可思考能否用花牆做迷宮吸引小朋友、情侶等，打造新亮點。

    今年陽明山花季與迪士尼公主聯名合作，打造裝置藝術讓民眾打卡。（市府提供）

    今年陽明山花季與迪士尼公主聯名合作，打造裝置藝術讓民眾打卡。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播