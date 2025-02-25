三星農會理監事改選 在野派佔優勢席次

三星農會昨天改選理事及監事，在野派掌握優勢席次，農會主導權恐再度變天。（記者江志雄攝）

2025/02/25 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣基層農會選舉競爭最激烈的三星地區農會，昨天選出新任九席理事、三席監事；以縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首的在野派，掌握五席理事、二席監事，取得優勢席次，接續將在三月四日改選三巨頭，農會主導權恐再度變天。

獲5理事、2監事 3/4改選三巨頭

本屆三星農會選舉，現任總幹事李智遠尋求續任，黃存誠挑戰總幹事寶座，兩派陣營針鋒相對，選前傳出一票一萬元賄選傳聞，檢方傳喚多人調查，查扣一萬元賄款，訊後認定二人罪嫌重大，諭知五萬、三萬元交保候傳。

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宜蘭縣十個基層農會十五日各自選出會員代表，平均投票率五四．五二％，三星農會更飆上七五．二七％。三星農會四十五席新科會員代表，昨天投票改選理事及監事，有一席未報到，四十四席參加投票。

設在農會三樓的投票會場，僅開放會員代表、工作人員、警方進場，當權派與在野派人馬座位巧妙隔開，雙方「涇渭分明」，會員代表們表情嚴肅，三星警分局出動大批警力嚴陣以待，氣氛詭譎凝重。

投開票結束後，外界評估在野派在理、監事均取得優勢席次，接下來將於三月四日選出新任理事長、常務監事，再由理事會遴聘總幹事，由於當權派在理事席次屈居下風，李智遠的總幹事職位岌岌可危。

三星農會四年前選戰也是廝殺慘烈，當年在野派的李智遠，扳倒當權派總幹事謝志旭，本屆再度上演兩派對決戲碼，成了宜蘭縣基層農會選舉的一級戰區。

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