首條東西向快速道 宜縣委外評估

宜蘭縣缺乏東西向快速道路，縣政府有意從國5作起點，沿蘭陽溪南測堤岸共構興建縣內首條東西向高架快速道路。（記者游明金攝）

2025/02/25 05:30

擬沿蘭陽溪南側堤岸共構興建連接至三星、大同 將向中央爭取經費

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣缺乏東西向快速道路，縣政府有意從國五作起點，沿蘭陽溪南側堤岸共構興建縣內首條東西向高架快速道路，連接至三星、大同地區，全長廿三公里，已編列七百萬元經費委外辦理可行性評估，預計明年初完成，若可行，將向中央爭經費興闢。

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全長23公里 1年內完成可行性評估

宜蘭縣境的國五平原線、台九線、台二線、蘇花路廊等，均為南北向道路；東西向主要道路為台七線及台七丙線，隨著車流量增加，台七線及台七丙線穿越宜蘭縣核心市區，引導過境車流與市區車流混雜，造成交流道周邊與市區交通衝擊，出現道路容量不足影響道路服務品質，形成縣內東西向交通瓶頸。

縣府為加速推動宜蘭縣境一級橫向聯絡道路建設，強化主要發展地區與縱向主幹道系統間的橫向聯繫，啟動「蘭陽溪堤岸共構興建東西向快速道路（國道五號至三星、大同地區）可行性研究工作」，評估於蘭陽溪南側堤岸沿線興建快速道路，提升行車速率及舒適性。

有助大同高冷蔬菜運下山 議員樂見

縣府指出，可行性評估已於一月間完成招標委外辦理，預計一年內完成，沿蘭陽溪堤岸興建東西向快速道路，路廊長廿三公里，評估內容包括計畫目標、現況掌握與分析、路線規劃方案、工期與分年建造經費、運輸需求分析與預測、交通績效及衝擊評估、施工工法、用地取得及拆遷補償評估、環境影響衝擊、經濟效益分析與財務計畫等。

縣府交通處表示，若評估可行，將是宜蘭縣首條東西向快速道路，同時向交通部提出可行性研究成果報告，爭取經費辦理後續規劃設計與發包施工等工作。

縣議員陳文昌對全案樂觀其成，他說，宜蘭一直缺乏東西向道路，大同四季、南山種很多高冷蔬菜，菜車只能走台七線、台七丙線下山，交通運能不足，新闢一條東西向快速道路有其必要性，同時可以連結蘭陽溪水防道路系統的串連，讓溪南地區交通路網四通八達，希望縣府儘早定案，爭取經費施工。

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