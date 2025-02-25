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    首頁　>　生活

    （桃園）曾持刀追同學 小六生單獨上課

    2025/02/25 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年十二月底，桃園市某國小六年級發生特殊生持刀追逐同學事件，且該生突發狀況多，多位家長控訴學校處理不當、刻意隱瞞，已危害到其他學生安全。市府教育局表示，事發後該生安排於個別教室上課，寒假開學後仍維持單獨上課模式，校方與家長將持續開會討論該生漸進式回歸原班期上課期程及模式，並會與班級家長確認後才實施。

    教育局指出，該名特殊生因與同學發生衝突而持美工刀追趕同學，導師見狀即刻阻止，並通知相關行政人員處理，學校於同日進行校安通報，輔導室也於當日進入班級實施心理輔導，學校並依據「教師輔導與管教學辦法」規定責成家長帶回學生、在家輔導管教五日。該生去年十二月卅日返校後，經家長同意安排於個別教室，由特教助理員陪同以視訊方式上課，暫時不得靠近該班，以避免再生衝突。

    教育局表示，校方於一月十四日、寒假前曾召開個案會議，由校長、導師、學校各處室主任、教育局人員、特教輔導團代表、情支中心主任、該特教生家長、普通學生家長代表等，共同討論後續處理建議，寒假結束後該生仍維持單獨上課模式，校方再次召開個案會議，討論其漸進式回歸原班級上課的期程及配套措施，屆時會與班級家長確認後才實施。

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