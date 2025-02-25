（桃園）東門溪淨水設施動工 明年9月啟用

東門溪為南崁溪支流，周邊人口因重劃持續增加。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/25 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程昨天動工，總工程費逾三億元，除由環境部、桃園市政府分擔，台灣美光科技公司繼二○二二年捐贈五百萬美元支持南崁溪及東門溪水質淨化專案後，此次再挹注二七○萬美元，工程預計明年九月完工啟用，每日處理水量可達一萬五千公噸，可有效改善下游南崁溪水質，設施上方也將闢建為都會型公園。

環境部長彭啟明出席動土儀式表示，南崁溪過去重度污染嚴重，曾創下「三個第一」，分別是台灣第一條實施銅離子排放總量管制的河川，南崁溪周邊住戶污水下水道接管率從八萬到十八萬是全國最高，同時是環境部流域補助項目最多的河川，目前南崁溪已脫離嚴重污染河川，為了還給周邊居民更乾淨的環境，此次工程是中央、地方及企業合作範例。

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工程費逾3億 將改善下游水質

市長張善政表示，南崁溪是桃園主要河川之一，因周邊工廠林立，多年來水質不是很理想，環境部過去補助相當的經費改善，此次東門溪水質淨化現地處理設施，總經費為三億○一四一萬元，感謝環境部補助一億七七七三萬元，也感謝美光公司的挹注，其餘經費由市府編列預算。

另方面，水務局楊梅污水下水道建設分為四期施作，規劃污水接管共四萬八千戶，正進行的第一期建設計畫分為九標進行，至今已完成八標建設，目前第一期僅剩2-1標用戶接管工程，預計今年下半年完工，其範圍涵括楊梅里、大同里、中山里等地區，楊梅第一期建設累計已接管一萬四三二八戶；第二期建設正辦理規劃中，並加速細部設計送至國土署審查，將向中央爭取經費，接續推動楊梅第二期建設。

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