（桃園）主燈「無限樂園」 拆除後將再展出

台灣燈會「桃獸」正評估原地保留展出。（記者李容萍攝）

2025/02/25 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」前晚閉幕，主燈「無限樂園」將於三月二日前完成拆除並暫置於市府所屬場館內，後續待與專業人員討論後決定展出地點；機場捷運A18主燈展演場的其他燈組作品，交通部觀光署已規劃典藏計劃，後續皆由相關單位進行國內外交流及展出，而桃園在地原創野獸「桃獸」，市府傾向原地保留展出。

燈會撤場 「桃獸」原地保留機會大

市府觀光旅遊局長周柏吟表示，參展的個人競賽燈組、民間企業及宮廟贊助參與燈組，會由個人、民間企業及宮廟各自領回收藏；深受民眾喜愛的知名IP包括「皮卡丘」丶「卡比獸」及「進擊的巨人」等作品，因僅授權於台灣燈會展出，後續不會再移展，但此次與日方合作愉快，期待未來持續在桃園推出更多創新的合作模式。

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在A19站「光的遊戲場」燈區，市府設置四大燈區、四十一座燈組，因部分燈組採臨時性設計及材料等因素不易典藏，其餘可回收再展出或是以回收材質製作燈組，會由藝術家回收。另可供常設的作品提供市府各單位結合各場域及場館特色再利用，包括「城市聚光燈」燈區作品「EYE OF INA」、「祈豐年」、「福道」、「生之華」及「神話之島」，未來將於新住民族文化會館內及原住民族文化會館展出；展期吸睛作品「家」，客家局考量作品高度、安全性（須打樁）難以移展，將原地拆除。

作品「家」難移展將拆除

「光臨千塘國」燈區作品，以廢棄竹材等創作的桃園在地原創野獸「桃獸」，雖有多處休閒農場表達有意典藏，但因其拆除後就不易重新組裝，可能原地保留展；「好彩桃」及「澆灌果實海」，已由農業局及復興區公所收藏，後續將於休閒農業區及商圈展出。

市府為減輕在地道路衝擊，燈會熄燈後即安排夜間工班漏夜撤場，昨已逐步完成高鐵站前路、站前西路、環溪一街設備撤場作業；中壢區洽溪路、文康路因屬固定式設施物，所需拆除時間較久，預計廿七日前完成全數設施撤除作業。

台灣燈會主燈「無限樂園」將先拆除暫置市府所屬場館。（記者李容萍攝）

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