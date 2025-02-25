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    半導體與AI雙軌 義守大學科技育才

    義守大學建置「半導體先進製程虛實場域」。（義守大學提供）

    義守大學建置「半導體先進製程虛實場域」。（義守大學提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄義守大學是「AI科技教父」黃仁勳曾經點名的合作夥伴學校之一，為打造全方位的科技人才養成基地，校方建置「半導體先進製程虛實場域」，提高學生就業力。

    義守大學表示，「半導體先進製程虛實場域」包含「半導體展示製程場域」、「半導體實體製程場域」及「半導體虛擬製程場域」等三大區域，讓學生先由接觸了解半導體製程，到實際操作，然後更深入應用人工智慧輔助製程，學生學到的製程與檢測技術與業界要求一致，提高學生就業能力。

    義守大學指出，先進半導體製程對人工智慧技術的重要性，高端半導體晶片製程人才需求更加迫切，人才培育成為產業的關鍵。因此，校方二○二○年成立「智慧科技學院」，佈建全國第二台輝達NVIDIA超級電腦，二○二二年建置「智慧科技創新中心」，去年七月再度與輝達合作，設立配備先進的實驗教室。

    義守大學強調，生成式AI已掀起熱潮，台南到高雄的「半導體Ｓ廊帶」愈來愈熱鬧，義守大學是黃仁勳點名的合作夥伴學校之一，因此優先建置「半導體先進製程虛實場域」，打造全方位的科技人才養成基地。

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