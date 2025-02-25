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    首頁　>　生活

    搶攻美加紐澳市場 高雄芭樂1月外銷翻倍

    2025/02/25 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市首創美加紐澳拓銷計畫奏效，帶動水果近一年多來外銷成長一成六至二成，以芭樂去年成長二成七，今年一月外銷翻倍；農業局並與連鎖量販店合作，上架高雄首選芭樂促銷至二月底，搶攻國內外市場。

    農業局全國首創美加紐澳拓銷計畫，帶動高雄水果去年外銷總量達七千多噸，比前年成長二成，以鳳梨外銷成長四成三最多，其次為芭樂成長二成七；今年一月水果外銷總量比去年同期增加一成六，其中芭樂比去年成長一倍。

    尤其高雄芭樂種植面積及產量全國最多，品質好、穩定受歡迎，但因受到去年颱風影響，加上今年天冷產期延後，一至二月產量較低，預計三至四月產量將逐漸增加，五至六月為高峰期。

    農業局表示，今年芭樂生產面積二七一三公頃，與去年持平，上半年受到去年颱風影響，有零星植株倒伏，但扶正後仍可生產，加上今年初低溫影響，預計四月陸續恢復正常，上半年產量預估近四萬噸，與去年差不多。

    此外，近來芭樂量少價揚，農業局與家樂福合作，全台上架高雄芭樂舉辦促銷活動，原本珍珠芭樂每斤價格一五○元，促銷二顆七五○公克優惠價八十九元，活動只到二月底。

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