北極海科研究 國海院連攻兩城

國海院副研究員傅科憲代表台灣，登上「極星號」破冰船（後）到北冰洋調查研究。（國海院提供）

2025/02/25 05:30

記者洪定宏／專題報導

北極戰略位置兵家必爭，台灣沒有缺席！二○二二年六月，國家海洋研究院、中央大學與波蘭哥白尼大學合作，在北極冷岸群島的史匹茲卑爾根島朗伊爾城，成立首座台灣極地研究站；二○二四年八月，國海院與中山大學合作，由國海院成員首次搭乘「極星號」破冰船深入北冰洋調查。

2022年 設首座台灣極地研究站

台灣海洋產業聯合會理事長邱永芳分析，地球暖化更凸顯北極的戰略地位，如果「融冰融解出航道」，輪船就能直接穿越行駛，形成重要商機，詳盡的海洋調查成為關鍵。

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邱永芳指出，加拿大、美國、俄羅斯、冰島、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭於一九九一年成立北極理事會，中國於二○一三年成為正式觀察員。但近年因中國擴張、俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美反制，台灣成為「活棋」。

國海院於二○一九年成立後，邱永芳出任首位院長，在波蘭哥白尼大學協助下，二○二一年八月，國海院與中央大學先在格陵蘭海北側投放海面微型浮球，再於二○二二年六月設置首座台灣極地研究站。

2024年 登破冰船赴北冰洋調查

二○二三年，國海院與中山大學海科系向德國阿弗瑞德．韋格納研究所，申請搭乘破冰船到北冰洋研究，國海院副研究員傅科憲於去年八月出航、十月結束。中山大學海科系助理教授方盈智指出，透過跨國北冰洋科學合作，為台灣鏈結北冰洋海洋科學研究開創新的一頁。

邱永芳提醒，台灣能參與北極研究，主要受惠美國聯邦眾議院通過的「美國競爭法案」，呼籲政府務必善用，下一步爭取北極理事會的「待定觀察員」資格，將是台灣的重大成就。

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