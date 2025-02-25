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    首頁　>　生活

    高雄單月9萬人次掛急診 衛生局︰已緩解

    2025/02/25 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節連假後，氣溫降低加上流感、諾羅病毒流行高峰，全國各醫院急診就診人數遽增，高雄市二十四家急救責任醫院，單月掛急診人次曾暴增到九萬人，不過衛生局指出，近期急診壅塞情況已逐漸緩解。

    重症患者北上找床位不治 查非高雄

    近日有麻醉專科護理師在社群平台發文指出，一位胃腸穿孔的急重症病患一路從高雄往北找加護病房床位，最後轉到雲林成大醫院斗六分院，患者最後敗血症休克不幸離世，引發譁然。

    高雄市衛生局澄清，經查高雄市轄內醫學中心轉出狀況，尚無轉至該院之個案就醫紀錄，包括高市緊急醫療轉介中心及衛福部急診救護醫療平台，近期亦未接獲轉介需求。後經了解，該名患者是二月份台南的病患，因開刀風險高，醫院建議要到有加護床位的醫院再開刀，經家屬同意外轉，但因病情風險高而不幸往生。

    不過，農曆年後高雄各醫學中心急診室也確實出現滿載，尤以醫學中心最嚴重，衛生局表示，高市二十四家急救責任醫院，去年每月平均急診人次約七萬二千五百人次，今年一月春節連假雖開設「傳染病特別門診」，加上流感、諾羅病毒疫情及寒流影響，急診就診人數驟增至九萬人次，以輕症為多。

    衛生局指出，針對急診滿載及滯留率較高的醫院，已督導院方即時調度人力與病床，並推動高市急救責任醫院建立雙向轉診機制與急重症醫療合作聯盟，確保轉診綠色通道順暢；呼籲自行就醫民眾落實醫療分級，小病勿到醫學中心求診。

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