高雄港郵輪、旅客雙降 港務公司祭6策略

高雄港郵輪及旅客「雙降」，港務公司祭6大提振策略。圖為「雙郵輪」停靠高雄港旅運中心。（高雄港務分公司提供）

2025/02/25 05:30

前年疫後觀光強力復甦 名勝世界壹號雙母港開紅盤 去年衰退

〔記者洪定宏／高雄報導〕基隆港去年國際郵輪艘次及旅客人次都比前年增加，高雄港卻雙雙萎縮；為加強推廣高雄港郵輪旅遊，台灣港務公司研擬合組國家招商隊等六大提振策略，總經理王錦榮信心喊話「審慎樂觀，高雄港郵輪發展會愈來愈好」。

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組國家招商隊 邀業者來台踩線

交通部統計，基隆港前年國際郵輪共一四二艘次，進出港旅客廿八萬多人次，去年分別增長到三三一艘次、七十八萬多人次。高雄港前年共一三三艘次，旅客十八萬多人次，去年萎縮剩五十九艘次、旅客九萬多人次。換句話說，基隆港「雙漲」，高雄港卻「雙降」。

基隆港國際郵輪與旅客 雙成長

王錦榮分析高雄港萎縮原因，主要是前年國境剛解封，形成「疫後報復性旅遊」，郵輪觀光強力復甦，港務公司引進名勝世界壹號郵輪經營「高雄—香港」雙母港航線，促使前年高雄港郵輪艘次及旅客人次均創歷史新高。

然而，國際郵輪航線規劃通常提早佈局及銷售，多數已在歐洲、美洲運行，疫情後亞洲港口開放較晚且普遍缺船，導致亞洲郵輪市場反較疫情前衰退。

今年已預報60艘次、旅客9萬人次

王錦榮強調，儘管如此，港務公司持續研擬優惠措施等策略，招攬國際郵輪航商，截至昨天，今年高雄港郵輪已預報六十艘次、旅客預估九萬人次，後續仍有郵輪業者洽談增加航線、航班，可望持續增加且優於去年。

王錦榮指出，國際郵輪航商多次反映「郵輪的港口航線佈局，著重城市觀光的知名度與吸引力」，才能招攬郵輪航商靠泊高雄港。

港務公司與觀光署合作，今年提出六大策略，包括合組國家招商隊，邀請郵輪業者來台踩線；加強國際行銷及區域港口合作；市港合作，提升服務品質；持續更新優化岸上行程景點行銷；優化場站設施以及推動郵輪獎勵措施。

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