《屏東》搶救人口 恆春鎮代提擺攤須遷戶籍

恆春鎮代提議遷戶籍後，在墾丁大街做生意可取得較優勢的擺攤選擇順位。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/25 05:30

代表會主席拋墾丁擺攤順位當誘因 吸引外地人

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口連二十年下滑，恆春鎮也連兩年低於「設鎮」三萬人口，僅剩兩萬九千三百餘人，搶救人口成為民代關注議題，恆春鎮代會昨提出該重審當地自二○一四年就未重審的鎮民福利門檻，提到利用「遷戶籍」享有墾丁攤位擺設順位的權益，希望吸引「墾漂族」遷戶籍增加當地人口。

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恆春已連2年低於3萬人口

恆春鎮公所及鎮代會近期正研擬「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，盼解決近三十年的墾丁大街攤位擺設及佔用道路收費問題，其中討論到未來攤位「優先選擇權」，除了沒爭議的現有攤位且設籍恆春兩年者，第二順位的設籍恆春兩年者，引發不少「墾漂」擺攤族擔憂，恆春鎮代會主席趙記明也提出兩全其美方式。

「在恆春做生意賺錢，遷戶籍理所當然！」趙記明指出，為徹底解決墾丁大街攤位亂象，並兼顧人口不斷下降問題，只靠補助新生兒緩不濟急，龐大的外縣市擺攤族群，如未來要在墾丁大街做生意、且取得較優勢的擺攤順位，透過遷戶籍增加當地人口方式，可說是雙贏策略。

核三除役 歲收恐將減少

這波人口下滑，鎮代楊志偉、詹秋月等人也提到，包括每個人一百五十元的台電生活福利金、長輩三節紅包以及學童營養午餐福利，鎮公所自二○一四年就未重審門檻，恆春人口數從當年三萬一千多人已經下滑到兩萬九千三百餘人，卻完全沒有吸引外地人口設籍的誘因，人口長期在三萬以下，鎮公所恐面臨課室縮減狀況。

對於鎮代們的建議，恆春鎮公所回應，目前民眾台電生活福利金每年預算約四千七百餘萬，門檻如審至今年約需預算五千四百餘萬，鎮公所必須籌措每年固定的七百萬以上財源，面臨核三廠五月將除役，未來歲收恐怕會減少，如果能有誘因增加整體人口數，公所會努力開拓財源。

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