《台東》228連假 台9線單向二車道漸變縮減

2025/02/25 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕因應二二八和平紀念日連續假期，公路局南區養護工程分局規劃廿七日下午三點到三月三日上午八點的交通疏運計畫，針對易塞路段規劃替代路線。駕駛人行駛替代路線時，可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

公路局南區養護工程分局針對台九線單向二車道縮減為單向一車道路段實施漸變措施，使用路人提早匯流避免爭道延滯，北上往台東漸變位於屏東新路社區路段四四九公里處實施，實施時間廿八日上午八點到下午三點，並視情況解除或延長；南下往屏東漸變位於屏東雙流社區路段四四○公里處實施，時間為三月二日中午十二點到晚間七點，並視情況解除或延長。

請繼續往下閱讀...

南分局預估廿八日為返鄉及旅遊高峰，三月二日為收假高峰，針對台東地區轄管省道，如台九線金崙風景區、多良火車站、台九線與台廿甲線路口池上街道、台九線與東八之一線路口關山街道、台十一線小野柳、水往上流等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略、管制及配套措施，包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

另針對大型活動及旅遊熱點，已規劃完成疏運路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法